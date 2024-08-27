Поліція Полтавщини розшукує Миколу Ограненка, який пішов у магазин і не повернувся

Сьогодні, 10:51 Переглядів: 262

Чоловік не виходить на зв'язок уже кілька днів

Поліція Полтавщини оголосила в розшук безвісно зниклого 73-річного мешканця села Василівка, Кобеляцької громади, Миколу Ограненка. Чоловік зник 23 серпня, коли пішов до місцевого магазину і не повернувся додому. Прикмети зниклого: Вік: 75 років

Зріст: 170 см

Статура: середня

Очі: блакитні

Волосся: коротке, сиве

Користується окулярами

Одяг: сірі штани та жовтий светр. Тих, кому відома будь-яка інформація, яка допоможе у розшуку Миколи Ограненка, поліція просить повідомити до відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції за телефонами: (095) 660-60-40; (095) 050-03-66 або за номером 102. Нагадаємо, що у Кременчуці продовжують розшук зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая.

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