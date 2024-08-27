Виїхав з окупації та пішов звільняти рідну землю: сестрі загиблого Героя Сергія Кононенка вручили його нагороду

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 254

Він не зміг жити в окупації, а на вільній території України під час повномасштабної війни не зміг залишатися осторонь — добровільно пішов на військову службу, щоб звільнити від російських окупантів рідну землю

Сьогодні, 27 серпня, в Кременчуцькій районній військовій адміністрації сестрі загиблого захисника України Сергія Кононенка вручили його посмертну нагороду — орден «Богдана Хмельницького» III ступеню.

Державну нагороду передали виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та начальник Кременчуцького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Мирослав Волков.

Сергій Валентинович Кононенко народився 13 березня 1987 року у Запорізькій області, де і проживав до початку повномасштабного вторгнення. У перші дні війни потрапив в окупацію, але жити там не зміг. Разом з нареченою та маленьким сином зміг вибратися з окупованої території та приїхав до Кременчука, де жила його рідна сестра. Облаштувавши життя своєї родини у нашому місті, він не зміг залишатися осторонь під час повномасштабної війни — добровільно пішов на військову службу, щоб звільнити від росіян рідну землю.

26 травня 2023 року Сергій Кононенко прийшов до Кременчуцького районного ТЦК та СП, звідки був направлений до навчального центру ЗСУ, а звідти потрапив на фронт — під Бахмут.

Молодший лейтенант Сергій Валентинович Кононенко загинув 2 жовтня 2023 року під час бойових дій поблизу села Міньківка Бахмутського району Донецької області.

Указом Президента № 238 від 23 квітня 2024 року за мужність та героїзм, проявлені у боях з російським агресором, він був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» III ступеню (посмертно).

Виконувач обов’язки начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко та начальник Кременчуцького РТЦК та СП Мирослав Волков висловили співчуття родині загиблого Героя та запевнили, що для неї завжди буде всебічна підтримка та допомога.

Сестра загиблого Героя Сергія Кононенка пані Тетяна розповіла про брата.

— Він був і є найкращим братом, сином, другом, товаришем, побратимом. Він так переживав за своїх хлопців, завжди до всього дуже відповідально ставився. З добротою і душею ставився до людей… На другий день вторгнення місто, де він жив було вже окуповано. Згодом він разом із коханою та сином виїхали з окупації, бо там вже жити було неможливо. Він казав, що я не зможу отримати паспорт Росії, ми не зможемо там жити. На свій ризик вони виїхали — їм вдалося. А за декілька місяців він мене дзвонить і каже, що хтось мусить йти визволяти рідну землю, і сказав, що він вже біля військкомату… Я дуже вдячна його командирам, побратимам, ми провели й поховали Сергія дуже гідно, зі всіма почестями, як Героя, — розповіла пані Тетяна.