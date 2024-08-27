Троє чоловіків, які постраждали вчора від російської атаки, померли в лікарні

26 серпня під час російського обстрілу об'єкта промисловості на Полтавщині постраждало п’ятеро осіб. Троє з них, усі чоловіки та працівники підприємства, померли в медичних закладах від отриманих травм. Про це 27 серпня повідомив начальник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

У зв’язку з трагедією в Машівській громаді оголосили триденний траур, який триватиме з 27 до 29 серпня. У цей період на установах та організаціях буде приспущено прапори, а також обмежено проведення розважальних заходів.

Ще двоє постраждалих наразі перебувають у лікарнях, де їм надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, учора Росія атакувала Україну дронами та ракетами. Президент України Володимир Зеленський назвав ту атаку однією із наймасштабніших. На Полтавщині поцілили у промисловий об'єкт — поранені п’ятеро, ще одна людина постраждала від уламків збитого дрона, який впав на будинок. Через це на Полтавщині застосували аварійні, превентивні та погодинні відключення електроенергії.

Міністр енергетики назвав ситуацію складною, а прем'єр-міністр повідомив, що голови облвійськадміністрацій отримали завдання розгорнути за потреби Пункти незламності.