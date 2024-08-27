Кременчуцькі студенти і учні отримуватимуть стипендію від міста — рішення виконкому

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Такі стипендії здобувачі освіти отримують за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі та за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста, йдеться у документі

З вересня по січень 34 кременчуцьким студентам і учням планують надавати міську стипендію. Щомісячно на це з бюджету Кременчука планують виділяти 62 тис. 400 гривень. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету, який оприлюднили на сайті міської ради.

Очікується, що 26 студентів вишів отримуватимуть щомісячно по 2 тисячі гривень, 8 учнів професійно-технічних навчальних закладів — по 1,3 тис. грн.

Такі стипендії здобувачі освіти отримуватимуть за визначні успіхи у навчанні та науковій роботі та за активну участь у громадському житті навчального закладу та міста, йдеться у документі.

Нагадаємо, у Полтавській області понад 2 тис. студентам виплачують соціальні стипендії. Щомісяця вони отримують від 890 гривень до 4,7 тисячі гривень залежно від пільгової категорії.