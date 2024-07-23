На Полтавщині понад 2 тисячі студентів отримують соціальні стипендії — Пронін

У Полтавськй області понад 2 тисячі студентів отримують соціальні стипендії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За словами Проніна, щомісяця вони отримують від 890 гривень до 4,7 тисяч гривень в залежності від пільгової категорії.
Отримують такі стипендії студенти (курсанти), які навчаються у закладах вищої або фахової передвищої освіти. Проте для них є одна уомва — відсутність академічної заборгованості та незадовільних результатів навчання.
Якщо студент має право отримувати і соціальну, і академічну стипендії, то він має обрати лише одну з них. Винятком є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.
Розмір соціальних стипендій студентам в залежності від пільгових категорій:
Дізнатися детальніше про оформлення соціальних стипендій можна за посиланням.
Нагадаємо, у цьому році трьом студентам із Кременчука призначили стипендії президента України.
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