На Полтавщині понад 2 тисячі студентів отримують соціальні стипендії — Пронін

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Щомісяця залежно від пільгової категорії студенти отримують від 890 гривень до 4,7 тисяч гривень

У Полтавськй області понад 2 тисячі студентів отримують соціальні стипендії. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За словами Проніна, щомісяця вони отримують від 890 гривень до 4,7 тисяч гривень в залежності від пільгової категорії.

Отримують такі стипендії студенти (курсанти), які навчаються у закладах вищої або фахової передвищої освіти. Проте для них є одна уомва — відсутність академічної заборгованості та незадовільних результатів навчання.

Якщо студент має право отримувати і соціальну, і академічну стипендії, то він має обрати лише одну з них. Винятком є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків.

Розмір соціальних стипендій студентам в залежності від пільгових категорій:

з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (150% прожиткового мінімуму для дітей віком від 6 до 18 років, у поточному році — 4794 грн );

); які є особами з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (150% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у поточному році — 4542 грн );

); тим, хто в період навчання у віці від 18 до 23 років залишився без батьків (150% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у поточному році — 4542 грн );

); студентам закладів вищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій, — 1180 грн;

грн; студентам закладів фахової передвищої освіти, які мають право на призначення соціальних стипендій, — 890 грн.

Для отримання соціальної стипендії варто звернутися до закладу освіти за місцем навчання із заявою та пакетом документів, які підтверджують пільговий статус, — додає Пронін.

Дізнатися детальніше про оформлення соціальних стипендій можна за посиланням.

Нагадаємо, у цьому році трьом студентам із Кременчука призначили стипендії президента України.