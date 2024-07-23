При виконанні військового обов’язку загинув священник з Кременчуцької єпархії УПЦ МП Олексій Стогній

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Отець Олексій залишив духовну службу в Свято-Покровському храмі Кременчуцької єпархії УПЦ та став у стрій на захист України

У понеділок, 22 липня, у Хорольській громаді попрощалися з військовим Олексієм Стогнієм. Солдат Олексій Миколайович Стогній (18.06.1971 р.н.) загинув 16 липня при виконанні військового обов’язку поблизу села Новоолександрівка Покровського району Донецької області.

Отець Олексій з 1 квітня 2024 року залишив духовну службу в Свято-Покровському храмі Кременчуцької єпархії УПЦ (московський патріархат) та став на захист України.

В Олексія Стогнія залишилися дружина, син та донька. Прощання відбулося 22 липня у місті Хорол, а поховання ― у селі Березняки, де чоловік проживав.