Підтримка збройної агресії та окупації Херсонщини: підозрюють священника Херсонської єпархії УПЦ (МП)

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Полтавські правоохоронці заочно повідомили про підозру клірику Української православної церкви Московського патріархату із Херсонщини, який підтримував збройну агресію Росії проти України та окупацію Херсонської області. Про це повідомляють у пресслужбі Полтавської обласної прокуратури та Управлінні СБУ у Полтавьскій області.

За даними СБУ, підозрюваний — Геннадій Шкіль, настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини.

Із перших днів повномасштабної війни священнослужитель публічно підтримував збройну агресію РФ та захоплення частини території України, а також брав активну участь у політичних заходах на окупованій території.

Так, у липні 2022 року Шкіль разом із проросійським політиком та колаборантом Володимиром Сальдо взяв участь у прокремлівському форумі «Разом з Росією», що проводили у захопленому на той час Херсонському державному університеті. Під час заходу священник говорив про збройну агресію як про внутрішній громадянський конфлікт та закликав до приєднання Херсонщини до Росії.

У вересні 2023 року підозрюваний виступив дав інтерв’ю російським пропагандистам з окупаційного ТРК «Таврія», де схвально висловлювався щодо організації псевдореферендуму на Херсонщині та підтримував легітимність представників обраної влади.

Підозрюють чоловіка за двома статтями Кримінального кодексу УКраїни:

ч. 1, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, забезпечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці співробітники СБУ викрили пропагандистку, яка публічно виправдовувала збройну агресію РФ.