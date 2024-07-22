Схилившись на коліно Кременчуччина попрощалася з військовим Анатолієм Нором

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Чоловік понад 30 років пропрацював у залізнодорожній сфері

13 липня 2024 року на російсько-українській війні загинув військовий з Кременчуччини Анатолій Нор. Захисник України поліг поблизу села Євгенівка Покровського району Донецької області.

Анатолій Володимирович Нор народився 10 жовтня 1969 р. у Семенівці. Навчався у Семенівській середній школі №1 (нині ліцей №1). Потім вступив до залізничного технікуму. У підсумку обраний фах залізничника став справою його життя. Чоловік понад 30 років пропрацював у залізнодорожній сфері.

Головною цінністю для Анатолія Володимировича була родина. Разом із дружиною він виховав чудову доньку.

Восени 2023 року Анатолія мобілізували до лав Збройних Сил України.

20 липня в Семенівці відбулася церемонія прощання з полеглим Героєм. В останню земну путь Анатолія Володимировича Нора провели сім’я, друзі, колеги, небайдужі земляки. Під час траурного мітингу на площі слова співчуття від громади висловили Семенівський селищний голова Людмила Милашевич та начальник третього відділу Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Станіслав Ковалевський.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.