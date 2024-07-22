Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 23 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 6.00 до 18.00 вул. Вадима Пугачова, 23-33/27

вул. Василя Симоненка, 1А-15

вул. Володимира Івасюка, 103-122

вул. Героїв УПА, 12-25

наб. Лейтенанта Дніпрова, 30-42

вул. Олександра Білаша, 2Г, 5

пров. Дружби, 19, 21, 23, 25

пр. Дружби, 3-23

вул. Республіканська, 80, 80А, 82

вул. Світанкова, 19-29

вул. Василя Сухомлинського, 2А

просп. Полтавський

вул. А.Ізюмова,

вул. Бажана,

вул. Барвінкова,

вул. Б.Чичибабіна,

вул. Б.Урбанського,

вул. В.Симоненка,

вул. В.Баранова,

вул. Мрії,

вул. В.Винниченка,

вул. Газопровідна,

вул. Г.Чайки,

вул. Гетьманська,

вул. Д.Галицького,

вул. Експресівська,

вул. І.Нагнібіди,

вул. І.Сікорського,

вул. Кобзарська,

вул. Козацька,

вул. Кропивницького,

вул. М.Вовчка,

вул. М.Міхновського,

вул. М.Грушевського,

вул. М.Калачевського,

вул. Новомиргородська,

вул. О.Пчілки,

вул. П-ка Коваленка,

вул. П.Оксанченка,

вул. Размислова,

вул. Ракетна,

вул. Рокитнянська,

вул. С.Наливайка,

вул. С.Кульчинського,

вул. Сосновська,

вул. Утьосова,

вул. Хімічна,

вул. Чайковського,

вул. Я.Петруся;

пров. А.Ізюмова,

пров. Г.Ашкаренка,

пров. Гурамішвілі,

пров. Ємельяненко,

пров. Караванний,

пров. Кропивницького,

пров. Полтавський,

пров. Правди,

пров. Размислова,

пров. Фізкультурний,

пров. Я.Петруся,

пров. М.Клєцкова,

туп. Айвазовського,

туп. Бажана,

туп. Газопровідний,

туп. Глобинський,

туп. Д.Апостола,

туп. Кармелюка,

пр. А.Ізюмова. З 8.00 до 17.00 вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

вул. Академіка Герасимовича, 55, 62

пров. Алли Горської, 1-8

пров. Арсенальний, 3-16

вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

туп. 1-й Парковий, 3-8

туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

туп. 2-й Деповський, 3-7

туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

туп. 1-й Деповський, 3-8

туп. Петра Григоренка,1,2,27

вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

пров. Василя Барки, 3-22

вул. Василя Сліпака, 8-45А

вул. Василя Симоненка, 90-112

вул. Василя Сухомлинського, 2А

вул. Вагонна, 10-32

вул. В’ячеслава Чорновола, 29

вул. Військова, 1/37-15

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. Володимира Івасюка, 103-122

вул. Вільної України, 3-26

вул. Героїв УПА, 12-25

вул. Європейська, 44А-58/20

пров. Кам'яногірський, 3/1-24

вул. Київська, 64-121

вул. Космонавтів, 47/2-86

вул. Кавалерійська, 8-49

пров. Михайлівський, 1Б-20

вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

вул. Михайлівська, 16/42-21

вул. Миколи Кучми, 1-46

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Нагірна, 1/3-30А

вул. Небесної Сотні, 2

вул. Оксани Петрусенко, 18А

пров. Олега Ольжича, 1-20

пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

вул. Правобережна, 42А-57/2

пров. Правобережний, 4

вул. Редутна, 27-37/14

вул. Редутна, 77/2,87/26

вул. Республіканська, 89-93

вул. Садківська, 15/20-30/15

пров. Садківський, 2-34А

туп. Садківський, 3/3-23

вул. Софіївська, 36А-38/19

вул. Софіївська,75

пров. Сержанта Онопченка, 21-49

вул. Соні Делоне, 33-40

вул. Шевченка, 11,13

вул. Шістдесятників, 4А-15

вул. Чередницька, 22-39

вул. Чумацький Шлях, 45-67

пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

пр. 2-й Кохнівський, 3-10

пр. 3-й Кохнівський, 4-18

туп. Айвазовського,

туп. Бажана,

туп. Газопровідний,

туп. Глобинський,

туп. Д.Апостола,

туп. Кармелюка

просп. Полтавський, 5-44/2

просп. Полтавський, 142-174

просп. Полтавський, 245-275

вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

пров. Житлобудівний, 2/34-16

пр. Житлобудівний, 3-20/11

вул. Велика набережна, 1-9

вул. Військова, 1/37-15

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. В'ячеслава Чорновола, 29

вул. Михайлівська, 16/42-21

вул. Миколи Кучми, 1-46

вул. Миколи Кучми, 43-72

вул. Нагірна, 1/3-30А

вул. Небесної Сотні, 2

вул. Оксани Петрусенко, 18А

вул. Петра Григоренка,1,2,27

вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

вул. Правобережна, 42А-57/2

вул. Редутна, 27-37/14

вул. Редутна, 77/2,87/26

вул. Республіканська, 89-93

вул. Софіївська, 36А-38/19

вул. Софіївська,75

вул. Соні Делоне, 33-40

вул. Садківська, 15/20-30/15

вул. Шевченка, 11,13

вул. Шістдесятників, 4А-15

вул. Чередницька, 22-39. З 8.00 до 19.00 с. Мала Кохнівка

с. Потоки. З 8.00 до 18.00 вул. Вільної України, 3-26

туп. Дарвіна, 3-17А

туп. Кременецький, 3-26

пров. Марії Заньковецької, 1

вул. Платухіна, 3-23

просп. Полтавський, 30/1-48

пров. Микити Клєцкова, 3-37/10

пров. Лесі Курбаса, 4.

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