Де у вівторок цілий день не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У вівторок, 23 липня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 6.00 до 18.00

  • вул. Вадима Пугачова, 23-33/27

  • вул. Василя Симоненка, 1А-15

  • вул. Володимира Івасюка, 103-122

  • вул. Героїв УПА, 12-25

  • наб. Лейтенанта Дніпрова, 30-42

  • вул. Олександра Білаша, 2Г, 5

  • пров. Дружби, 19, 21, 23, 25

  • пр. Дружби, 3-23

  • вул. Республіканська, 80, 80А, 82

  • вул. Світанкова, 19-29

  • вул. Василя Сухомлинського, 2А

  • просп. Полтавський

  • вул. А.Ізюмова,

  • вул. Бажана,

  • вул. Барвінкова,

  • вул. Б.Чичибабіна,

  • вул. Б.Урбанського,

  • вул. В.Симоненка,

  • вул. В.Баранова,

  • вул. Мрії,

  • вул. В.Винниченка,

  • вул. Газопровідна,

  • вул. Г.Чайки,

  • вул. Гетьманська,

  • вул. Д.Галицького,

  • вул. Експресівська,

  • вул. І.Нагнібіди,

  • вул. І.Сікорського,

  • вул. Кобзарська,

  • вул. Козацька,

  • вул. Кропивницького,

  • вул. М.Вовчка,

  • вул. М.Міхновського,

  • вул. М.Грушевського,

  • вул. М.Калачевського,

  • вул. Новомиргородська,

  • вул. О.Пчілки,

  • вул. П-ка Коваленка,

  • вул. П.Оксанченка,

  • вул. Размислова,

  • вул. Ракетна,

  • вул. Рокитнянська,

  • вул. С.Наливайка,

  • вул. С.Кульчинського,

  • вул. Сосновська,

  • вул. Утьосова,

  • вул. Хімічна,

  • вул. Чайковського,

  • вул. Я.Петруся;

  • пров. А.Ізюмова,

  • пров. Г.Ашкаренка,

  • пров. Гурамішвілі,

  • пров. Ємельяненко,

  • пров. Караванний,

  • пров. Кропивницького,

  • пров. Полтавський,

  • пров. Правди,

  • пров. Размислова,

  • пров. Фізкультурний,

  • пров. Я.Петруся,

  • пров. М.Клєцкова,

  • туп. Айвазовського,

  • туп. Бажана,

  • туп. Газопровідний,

  • туп. Глобинський,

  • туп. Д.Апостола,

  • туп. Кармелюка,

  • пр. А.Ізюмова.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 2-46А

  • вул. Академіка Герасимовича, 49, 51

  • вул. Академіка Герасимовича, 55, 62

  • пров. Алли Горської, 1-8

  • пров. Арсенальний, 3-16

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

  • туп. 1-й Озерний, 4, 6, 8

  • туп. 1-й Парковий, 3-8

  • туп. 1-й Гайдамацький, 3-6

  • туп. 2-й Деповський, 3-7

  • туп. 2-й Гайдамацький, 3-5

  • туп. 1-й Деповський, 3-8

  • туп. Петра Григоренка,1,2,27

  • вул. Бориса Чичибабіна, 48-67

  • пров. Василя Барки, 3-22

  • вул. Василя Сліпака, 8-45А

  • вул. Василя Симоненка, 90-112

  • вул. Василя Сухомлинського, 2А

  • вул. Вагонна, 10-32

  • вул. В’ячеслава Чорновола, 29

  • вул. Військова, 1/37-15

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Володимира Івасюка, 103-122

  • вул. Вільної України, 3-26

  • вул. Героїв УПА, 12-25

  • вул. Європейська, 44А-58/20

  • пров. Кам'яногірський, 3/1-24

  • вул. Київська, 64-121

  • вул. Космонавтів, 47/2-86

  • вул. Кавалерійська, 8-49

  • пров. Михайлівський, 1Б-20

  • вул. Лейтенанта Покладова, 11/29, 18

  • вул. Лейтенанта Покладова, 15/29-17

  • вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30

  • вул. Михайлівська, 16/42-21

  • вул. Миколи Кучми, 1-46

  • вул. Миколи Кучми, 43-72

  • вул. Нагірна, 1/3-30А

  • вул. Небесної Сотні, 2

  • вул. Оксани Петрусенко, 18А

  • пров. Олега Ольжича, 1-20

  • пров. Пилипа Орлика, 2/53-24

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

  • вул. Правобережна, 42А-57/2

  • пров. Правобережний, 4

  • вул. Редутна, 27-37/14

  • вул. Редутна, 77/2,87/26

  • вул. Республіканська, 89-93

  • вул. Садківська, 15/20-30/15

  • пров. Садківський, 2-34А

  • туп. Садківський, 3/3-23

  • вул. Софіївська, 36А-38/19

  • вул. Софіївська,75

  • пров. Сержанта Онопченка, 21-49

  • вул. Соні Делоне, 33-40

  • вул. Шевченка, 11,13

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Чередницька, 22-39

  • вул. Чумацький Шлях, 45-67

  • пр. 1-й Кохнівський, 3-7/7

  • пр. 2-й Кохнівський, 3-10

  • пр. 3-й Кохнівський, 4-18

  • туп. Айвазовського,

  • туп. Бажана,

  • туп. Газопровідний,

  • туп. Глобинський,

  • туп. Д.Апостола,

  • туп. Кармелюка

  • просп. Полтавський, 5-44/2

  • просп. Полтавський, 142-174

  • просп. Полтавський, 245-275

  • вул. Житлобудівна, 3/20-25Г

  • пров. Житлобудівний, 2/34-16

  • пр. Житлобудівний, 3-20/11

  • вул. Велика набережна, 1-9

  • вул. Військова, 1/37-15

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. В'ячеслава Чорновола, 29

  • вул. Михайлівська, 16/42-21

  • вул. Миколи Кучми, 1-46

  • вул. Миколи Кучми, 43-72

  • вул. Нагірна, 1/3-30А

  • вул. Небесної Сотні, 2

  • вул. Оксани Петрусенко, 18А

  • вул. Петра Григоренка,1,2,27

  • вул. Пилипа Орлика, 6/21-11/37

  • вул. Правобережна, 42А-57/2

  • вул. Редутна, 27-37/14

  • вул. Редутна, 77/2,87/26

  • вул. Республіканська, 89-93

  • вул. Софіївська, 36А-38/19

  • вул. Софіївська,75

  • вул. Соні Делоне, 33-40

  • вул. Садківська, 15/20-30/15

  • вул. Шевченка, 11,13

  • вул. Шістдесятників, 4А-15

  • вул. Чередницька, 22-39.

З 8.00 до 19.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Потоки.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Вільної України, 3-26
  • туп. Дарвіна, 3-17А
  • туп. Кременецький, 3-26
  • пров. Марії Заньковецької, 1
  • вул. Платухіна, 3-23
  • просп. Полтавський, 30/1-48
  • пров. Микити Клєцкова, 3-37/10
  • пров. Лесі Курбаса, 4.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго відключення електроенергії планові відключення
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