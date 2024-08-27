Фотофакт: у центрі Кременчука у ДТП потрапили Range Rover та Renault

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27 серпня, близько 11.20, сталася дорожньо-транспортна пригода біля перехрестя вулиць Івана Мазепи та Небесної Сотні у Кременчуці. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події. У зіткненні взяли участь два автомобілі: чорний Renault та білий Range Rover. На місці події встановлено аварійний знак. Рух у районі перехрестя може бути тимчасово ускладнений. Автівки не зазнали значних ушкоджень, але причини інциденту наразі встановлюються.

Нагадаємо, вчора на проспекті Свободи зіткнулись автівки.