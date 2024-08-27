З початку року Україна витратила на оборону трильйон гривень — це 58% видатків держбюджету

Безпека й оборона залишається найбільшою статтею видатків державного бюджету, які покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень
У січні-липні 2024 року видатки державного бюджету України на сектор безпеки та оборони досягли 1 трлн грн, або 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні — 161,6 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.
Кошти були спрямовані на:
У Міністерстві фінансів закликали сплачувати податки та інвестувати у військові облігації, що є основними джерелами фінансування безпеки та оборони України.
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