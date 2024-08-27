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З початку року Україна витратила на оборону трильйон гривень — це 58% видатків держбюджету

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 59

 

Безпека й оборона залишається найбільшою статтею видатків державного бюджету, які покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень

У січні-липні 2024 року видатки державного бюджету України на сектор безпеки та оборони досягли 1 трлн грн, або 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні — 161,6 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Кошти були спрямовані на:

  • грошове забезпечення військовослужбовців та поліцейських;
  • придбання військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;
  • медичне забезпечення;
  • інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.
— Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві фінансів закликали сплачувати податки та інвестувати у військові облігації, що є основними джерелами фінансування безпеки та оборони України.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінфін Держбюджет оборона видатки
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