З початку року Україна витратила на оборону трильйон гривень — це 58% видатків держбюджету

Сьогодні, 11:52 Переглядів: 59

У січні-липні 2024 року видатки державного бюджету України на сектор безпеки та оборони досягли 1 трлн грн, або 58,1% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету. З них у липні — 161,6 млрд грн. Про це повідомили у Міністерстві фінансів.

Кошти були спрямовані на:

грошове забезпечення військовослужбовців та поліцейських;

придбання військової та спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, пально-мастильних матеріалів, харчових продуктів;

медичне забезпечення;

інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

— Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету. Військові видатки покриваються виключно коштом внутрішніх надходжень та запозичень, — йдеться у повідомленні.

У Міністерстві фінансів закликали сплачувати податки та інвестувати у військові облігації, що є основними джерелами фінансування безпеки та оборони України.