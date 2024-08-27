У центрі Кременчука відключили холодну воду: перелік адрес

27 серпня на 9 вулицях Кременчука та на бульв. Українського Відродження відключили холодне водопостачання. Це пов’язано з аварійними роботами на водопровідній мережі на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».
Адреси, де відсутня вода:
Орієнтовно роботи комунальники мають завершити о 18.00, написали у повідомленні.
Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.
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