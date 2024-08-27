У центрі Кременчука відключили холодну воду: перелік адрес

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27 серпня на 9 вулицях Кременчука та на бульв. Українського Відродження відключили холодне водопостачання. Це пов’язано з аварійними роботами на водопровідній мережі на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал».

Адреси, де відсутня вода:

вул. Т.Шевченка, буд. 2-22/30;

вул. Миколаївська, буд. 2-12;

вул. Небесної Сотні, буд. 2-17;

вул. Театральна, буд. 21-35/6;

вул. Університетська, буд. 22, 31/6-41/3,

вул. Старшого лейтенанта Кагала, буд. 32-57;

вул. Покровська, буд. 9/14, 13, 15/34;

бульв. Українського Відродження, буд. 4;

вул. Лейтенанта Покладова, буд. 4, 6/24;

вул. Соборна, буд. 24/14, 26/37.

Орієнтовно роботи комунальники мають завершити о 18.00, написали у повідомленні.

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень.