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У центрі Кременчука відключили холодну воду: перелік адрес

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 109

Орієнтовно роботи комунальники мають завершити о 18:00, написали у повідомленні водоканалу

27 серпня на 9 вулицях Кременчука та на бульв. Українського Відродження відключили холодне водопостачання. Це пов’язано з аварійними роботами на водопровідній мережі на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомили на facebook-сторінці комунального підприємства «Кременчукводоканал». 

Адреси, де відсутня вода:

  • вул. Т.Шевченка, буд. 2-22/30;
  • вул. Миколаївська, буд. 2-12;
  • вул. Небесної Сотні, буд. 2-17;
  • вул. Театральна, буд. 21-35/6;
  • вул. Університетська, буд. 22, 31/6-41/3,
  • вул. Старшого лейтенанта Кагала, буд. 32-57;
  • вул. Покровська, буд. 9/14, 13, 15/34;
  • бульв. Українського Відродження, буд. 4;
  • вул. Лейтенанта Покладова, буд. 4, 6/24;
  • вул. Соборна, буд. 24/14, 26/37.

Орієнтовно роботи комунальники мають завершити о 18.00, написали у повідомленні. 

— Після завершення ремонтних робіт централізоване водопостачання буде відновлено, проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води, — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, на придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: РБК-Україна
Теги: відключення води
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