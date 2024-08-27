У Кременчуцькій гімназії №19 призначили нового директора

Директорка гімназії № 19 Тетяна Лобан звільнилась. Замість неї на посаду виконуючого обов’язки директора гімназії призначили Світлану Каруліну — заступника директора з навчально-виховної роботи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 серпня.
Вказано, що Тетяна Лобан звільнилася з займаної посади за власним бажанням.
Нагадаємо, у 2020 році до «Кременчуцького Телеграфа» звернулись вчителі гімназії № 19 поскаржилися, що їх змушують виконувати роботу бухгалтера.
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