У Кременчуцькій гімназії №19 призначили нового директора

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 0

Тетяна Лобан звільнилася з займаної посади за власним бажанням

Директорка гімназії № 19 Тетяна Лобан звільнилась. Замість неї на посаду виконуючого обов’язки директора гімназії призначили Світлану Каруліну — заступника директора з навчально-виховної роботи. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради 27 серпня.

На фото: Тетяна Лобан

Вказано, що Тетяна Лобан звільнилася з займаної посади за власним бажанням.

Нагадаємо, у 2020 році до «Кременчуцького Телеграфа» звернулись вчителі гімназії № 19 поскаржилися, що їх змушують виконувати роботу бухгалтера.