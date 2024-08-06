У Кременчуці планують виділити гроші на відновлення трубчастих колодязів

На придбання матеріалів для відновлення трубчастих колодязів у Кременчуці влада планує цьогоріч витратити 200 тисяч гривень. Про це стало відомо з проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.
Вказано, що фінансування виділятимуть з цільового фонду міської ради.
Нагадаємо, у січні виконком виділив 1 млн 241 тис. гривень для комунального підприємства «Кременчукводоканал». Ці гроші мали піти на відновлення трубчастих колодязів, асфальтобетон та на пальне для генераторів.
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