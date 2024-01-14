«Кременчукводоканал» отримає понад 1 млн грн: на що підуть гроші

Сьогодні, 16:01 Переглядів: 163

Підприємство зможе виконати зобов’язання за 2023 рік

Кременчуцька влада виділила 1 млн 241 тис. гривень для комунального підприємства «Кременчукводоканал». Ці гроші підуть на відновлення трубчастих колодязів, асфальтобетон та на пальне для генераторів. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 11 січня.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що підприємство зможе виконати зобов’язання за 2023 рік — торік комунальники не мали відповідного фінансування від міста. Кошти виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.