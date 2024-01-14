Деякі споживачі зловживали можливістю не сплачувати за електроенергію під час війни — Галущенко

Сьогодні, 15:04 Переглядів: 331

Міністр енергетики пояснив причини скасування урядом мораторію на відключення споживачів, який діяв з березня 2022 року

Зловживання можливістю не сплачувати за спожиту електроенергію в умовах війни мешканцями регіонів, далеких від зони бойових дій, є несправедливим щодо споживачів прифронтових областей, які здійснюють регулярні платежі. На цьому наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко, коментуючи скасування мораторію на припинення надання житлово-комунальних послуг споживачам, які мають заборгованість з їх оплати.

В інтерв’ю національному телемарафону очільник Міненерго наголосив, що борги за надані послуги зростають.

— Є розуміння, якщо це прифронтова територія і там відбуваються бойові дії. Але мені важко зрозуміти, наприклад, зростання боргу по Чернівецькій області — це більше мільярда гривень. На жаль, деякі споживачі, як побутові, так і непобутові, почали використовувати цю заборону, просто щоб не платити. Це нечесно. Особливо, коли прифронтові платять більше, ніж області, які не дотичні безпосередньо до бойових дій. Я вважаю це як мінімум несправедливим, — підкреслив міністр.

Герман Галущенко наголосив, що від надходження коштів за спожиті послуги залежить якість та швидкість відновлення електропостачання після пошкоджень, які трапляються після ворожих обстрілів.

На його думку, якщо споживач вважає нараховану йому суму за спожиту електроенергію несправедливою, він має право звернутися до обленерго для перегляду та перерахунку.

— У разі, якщо споживач і далі незадоволений, — у нас є НКРЕКП, куди він має право звернутися зі скаргою, і вони перевірять справедливість або несправедливість ситуації, — пояснив Герман Галущенко.

В уряді сподіваються, що такий вимушений крок змусить боржників якомога швидше розрахуватися с постачальниками комунальних послуг і не накопичувати нових боргів.

Ситуацію, коли деякі заможні громадяни не платять за спожиту електроенергію і зловживають забороною на від'єднання споживачів від світла, прокоментував у Facebook народний депутат від «Батьківщини», перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко.

Він розповів, що в Україні є заможні споживачі, які мають по кілька квартир і, зловживаючи забороною на від'єднання споживачів, не платять за електроенергію. Як приклад нардеп навів особу, яка володіє п’ятьма квартирами в Києві і за 2023 рік не заплатила за електроенергію, спожиту мешканцями жодної з них. Загальний борг цієї людини становить приблизно 92 тис. грн.

Також він розповів про споживача, який володіє приватним будинком у Києві, і станом на початок 2024 року його борг за електроенергію становив понад 141 тис. грн. Останній платіж власник великого будинку зробив у жовтні 2020 року.

— Коли ти щось споживаєш та не платиш, хтось інший мусить сплатити за це! — наголосив Кучеренко.

Народний депутат додав, що найсумліннішими платниками за електроенергію є малозабезпечені люди.

— Це пенсіонери та субсидіанти, — додав він.

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський в ефірі телемарафону заявляв, що дозвіл на від'єднання боржників — це «необхідний крок для нормальної роботи енергосистеми під час війни».

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів, який діяв від березня 2022 року. Відтепер несвоєчасно оплачені рахунки стануть підставою для нарахування пені, а заборгованість зможуть стягувати у судовому порядку, йдеться у постанові Кабміну. В уряді відзначають, що кількість боржників від початку війни значно зросла. Голова правління «Укренерго» на засіданні Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Володимир Кудрицький заявив, що «споживачі заборгували компанії понад 30 млрд грн».