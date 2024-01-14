Учень з Горішніх Плавнів здобув перемогу у Всеукраїнському конкурсі творів-розповідей

Розповідь Олексія Карпенка — про його давній рід, який походить із Донеччини, краю, який потерпає від російської агресії
Всеукраїнський конкурс «Історія моєї родини — в історії України» провів Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН України. Дипломами «Родинна пам’ятка» нагороджені 104 учні. Серед них представник Вищого професійного гірничо-будівельного училища Горішніх Плавнів Олексій Карпенко. Про це журналістам видання «Хроніки тижня» повідомили в освітньому закладі.
На конкурс були надіслані роботи з усіх регіонів України. Зазначається, що призові місця організатори вирішили не визначати: зійшлися на думці, що кожна розповідь цікава по-своєму. Розповідь Олексія Карпенка — про його давній рід, який походить із Донеччини, краю, який потерпає від російської агресії. Родина Карпенків вірить, що прийде час — вони поїдуть до рідної землі, «зцілять душі, обпалені війною».
У конкурсній роботі юнак розповів про свій рід.
Юнак подякував громаді Горішніх Плавнів за гостинність.
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