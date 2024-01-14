Микола Корецький
До дня Святого Миколи Чудотворця ми разом з волонтерами провели для діточок свято радості і добра
Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Споживач, Для дому і сім'ї, Поради по дому

Друге життя одягу: як швидко й ефективно прибрати ковтунці без машинки – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 101

 

На вулиці похолоднішало – й ми полізли на дальні полиці за теплим одягом. Але улюблені речі виглядають неохайно. Майже всі вони в неприємних ковтунцях. Позбавитися від них можна за допомогою спеціальної машинки. Але якщо її немає, усунути проблему допоможуть прості способи

Ліпимо скотч

Для вирішення проблеми можна застосувати простий канцелярський скотч. Потрібно відрізати його частину, ретельно приклеїти до одягу з ковтунцями і різко відірвати. Цей спосіб може зібрати не всі ковтунці одразу, проте загальну більшість з них він прибере.

Варто зазначити, що скотч буде дієвим не лише від цієї проблеми. Він заразом збере з вашого одягу і волосся, шерсть або мікроскопічне сміття, які могли прилипнути до тканини.

Використовуємо гребінець

Для цього способу підійде тільки той гребінець, який має дрібні зубці. Ним потрібно обережно провести по одягу, тримаючи паралельно до тканини. Таким чином можна зібрати усі ковтунці.

«Голимо» тканину

У боротьбі з ковтунцями можна використовувати звичайний станок для гоління. Ним потрібно обережно провести по тканині, зрізуючи усі ковтунці.

Також можна використати леза від канцелярського ножа. Діяти таким способом потрібно дуже обережно, щоб не порізати ні руки, ні сам одяг.

Беремо лезо двома руками і без нахилу проводимо ним по одягу з ковтунцями. Перед цим річ потрібно добре розтягнути на горизонтальній поверхні. Таким чином ковтунці з тканини фактично «збриваються».

Тремо пемзою

У боротьбі з ковтунцями допоможе також проста пемза. Потрібно протерти нею одяг вздовж текстури тканини, попередньо розклавши річ на горизонтальній поверхні.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: Для Дому і Сім'ї Поради одяг
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 52 від 28 грудня 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 51 від 21 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 50 від 14 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 49 від 7 грудня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх