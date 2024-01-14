Друге життя одягу: як швидко й ефективно прибрати ковтунці без машинки – поради від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 18:11 Переглядів: 101

На вулиці похолоднішало – й ми полізли на дальні полиці за теплим одягом. Але улюблені речі виглядають неохайно. Майже всі вони в неприємних ковтунцях. Позбавитися від них можна за допомогою спеціальної машинки. Але якщо її немає, усунути проблему допоможуть прості способи

Ліпимо скотч

Для вирішення проблеми можна застосувати простий канцелярський скотч. Потрібно відрізати його частину, ретельно приклеїти до одягу з ковтунцями і різко відірвати. Цей спосіб може зібрати не всі ковтунці одразу, проте загальну більшість з них він прибере.

Варто зазначити, що скотч буде дієвим не лише від цієї проблеми. Він заразом збере з вашого одягу і волосся, шерсть або мікроскопічне сміття, які могли прилипнути до тканини.

Використовуємо гребінець

Для цього способу підійде тільки той гребінець, який має дрібні зубці. Ним потрібно обережно провести по одягу, тримаючи паралельно до тканини. Таким чином можна зібрати усі ковтунці.

«Голимо» тканину

У боротьбі з ковтунцями можна використовувати звичайний станок для гоління. Ним потрібно обережно провести по тканині, зрізуючи усі ковтунці.

Також можна використати леза від канцелярського ножа. Діяти таким способом потрібно дуже обережно, щоб не порізати ні руки, ні сам одяг.

Беремо лезо двома руками і без нахилу проводимо ним по одягу з ковтунцями. Перед цим річ потрібно добре розтягнути на горизонтальній поверхні. Таким чином ковтунці з тканини фактично «збриваються».

Тремо пемзою

У боротьбі з ковтунцями допоможе також проста пемза. Потрібно протерти нею одяг вздовж текстури тканини, попередньо розклавши річ на горизонтальній поверхні.