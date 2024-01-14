Ferrexpo відзвітувала про результати роботи за 2023 рік

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Гірнича компанія з активами в Україні Ferrexpo відзвітувала за виробничими підсумками 4 кварталу 2023 року та загальними результатами з виробництва у 2023 році. Загалом підприємства групи виробили понад 4 мільйони тонн високоякісної залізорудної продукції. Про це повідомляє пресслужба Ferrexpo на своєму офіційному вебсайті.

У своєму зверненні, яке опубліковано у релізі, голова ради директорів Ferrexpo plc Лучіо Дженовезе позитивно оцінив роботу гірничодобувних підприємств у 2023 році.

Зберегти виробничий процес на підприємствах Ferrexpo вдалося завдяки стійкості й відданості наших працівників і працівниць. Навіть зараз маємо змогу тримати в роботі одну-дві технологічні лінії, щоб продовжувати виробляти якісні залізорудні окатки, враховуючи скорочені експортні потужності, доступні для нас, й постачати продукцію преміумкласу споживачам по всьому світу, — наголосив топменеджер.

Так, показник загального виробництва окатків у четвертому кварталі становить 677 тис. т, загалом у 2023 році — 4,1 млн т. Компанія зберігає хорошу грошову позицію й більшу частину трудового колективу.

Упродовж звітного періоду значно вплинула на роботу підприємств обмеженість експортних маршрутів, з якою компанія стикнулася після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року. Зокрема, відсутність доступу до чорноморських портів призвела до підвищення витрат на логістику.

Втім Ferrexpo має плани щодо відновлення експорту готової продукції певними чорноморськими експортними коридорами, коли це буде безпечно й економічно ефективно. У пресрелізі зазначається, що для цього є наміри запустити ще одну виробничу технологічну лінію.

Сприятливим, на думку Ferrexpo, є і факт підвищення цін на залізну руду більш ніж на 20% впродовж останнього кварталу. Це відбувається завдяки підтримці Китаєм найбільш металомістких секторів його економіки. Помітні й перші ознаки зростання попиту на окатки в Європі.

Усі вищезазначені фактори сприяють підтримці виробничого процесу й нарощуванню потужностей на підприємствах Ferrexpo. Є всі передумови для отримання хороших виробничих показників і в 2024 році, — зазначають у компанії.