Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Поради по дому

Натуральний чи ні: як перевірити мед у домашніх умовах

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 304

Справжній мед дуже цілющий. Його широко використовують у харчуванні, косметології,  медицині. У складі меду близько 300 корисних речовин для організму людини

Домашні тести на справжність меду

Налийте ложку меду в тарілку. Натуральний мед крапає рівномірно, не розриваючись. Він не переливається і не містить будь-яких грудочок.

Розчиніть ложку меду в склянці холодної води. Натуральний розчиняється нерівномірно, створюючи характерні смуги в воді. Штучний — швидко і рівномірно, але може залишити залишки на дні. Цей спосіб не підходить для рапсового меду: він осідає на дно.

Зважте літрову банку натурального меду. Там має бути 1,4 кг. Менше вага — наслідок добавок.

 

Мед добре зберігається протягом року. Пізніше може загуснути. Це природний процес, притаманний лише справжньому меду. Період, протягом якого мед змінює свій стан, у кожного виду свій. Рідким довше залишається мед з акації білої. Час, необхідний для кристалізації, теж залежить від типу меду. Інші сорти — до кінця року збору врожаю загускають. Штучний мед не кристалізується.

У справжнього меду завжди однорідна структура, колір і щільність, які залежать тільки від виду квітів: гречаний, акацієвий та ін.

Нанесіть на шматок паперу трохи меду і підпаліть його. Штучний мед під час швидкого згоряння виділятиме характерний запах карамелі. Натуральний повільно плавиться і не має різкого запаху.

Якщо в ласощі виробник додав крохмаль, борошно або інші загусники, їх легко виявить швидка перевірка з йодом. Для цього розчиняють ложку меду у воді і додають кілька крапель йоду. Якщо вода стала фіолетова — мед штучний.

Вміст у меді патоки може виявити нашатирний спирт. У солодку суміш меду і води додають кілька крапель спирту і ретельно перемішують. Натуральний мед не змінить колір.

Ціна теж важлива. Якщо вам пропонують натуральний мед за занадто низькою ціною, варто замислитися про його склад.

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: мед бджоли пасіка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх