Натуральний чи ні: як перевірити мед у домашніх умовах

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 304

Справжній мед дуже цілющий. Його широко використовують у харчуванні, косметології, медицині. У складі меду близько 300 корисних речовин для організму людини

Домашні тести на справжність меду

Налийте ложку меду в тарілку. Натуральний мед крапає рівномірно, не розриваючись. Він не переливається і не містить будь-яких грудочок.

Розчиніть ложку меду в склянці холодної води. Натуральний розчиняється нерівномірно, створюючи характерні смуги в воді. Штучний — швидко і рівномірно, але може залишити залишки на дні. Цей спосіб не підходить для рапсового меду: він осідає на дно.

Зважте літрову банку натурального меду. Там має бути 1,4 кг. Менше вага — наслідок добавок.

Мед добре зберігається протягом року. Пізніше може загуснути. Це природний процес, притаманний лише справжньому меду. Період, протягом якого мед змінює свій стан, у кожного виду свій. Рідким довше залишається мед з акації білої. Час, необхідний для кристалізації, теж залежить від типу меду. Інші сорти — до кінця року збору врожаю загускають. Штучний мед не кристалізується.

У справжнього меду завжди однорідна структура, колір і щільність, які залежать тільки від виду квітів: гречаний, акацієвий та ін.

Нанесіть на шматок паперу трохи меду і підпаліть його. Штучний мед під час швидкого згоряння виділятиме характерний запах карамелі. Натуральний повільно плавиться і не має різкого запаху.

Якщо в ласощі виробник додав крохмаль, борошно або інші загусники, їх легко виявить швидка перевірка з йодом. Для цього розчиняють ложку меду у воді і додають кілька крапель йоду. Якщо вода стала фіолетова — мед штучний.

Вміст у меді патоки може виявити нашатирний спирт. У солодку суміш меду і води додають кілька крапель спирту і ретельно перемішують. Натуральний мед не змінить колір.

Ціна теж важлива. Якщо вам пропонують натуральний мед за занадто низькою ціною, варто замислитися про його склад.