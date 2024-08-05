Кременчуцькі волонтери відправили на фронт причіп для 3-ї штурмової бригади та починають виготовляти для танкістів

Це стало можливим завдяки допомозі кременчужан, які відгукнулися за заклик донатити та зібрали на два причепи 50 тисяч гривень
В останній день липня кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан звернувся до кременчужан за допомогою. Він розповів, що волонтери збирають кошти на виробництво двох причепів для військових, які терміново потрібні на фронті. Для цього було необхідно назбирати 50 тисяч гривень. Кременчуцьким волонтерам не вистачало матеріалів для їх виготовлення, які коштують чимало.
За 4 дні ця сума була зібрана і команда Сергій Каптана виготовила та вже відправила на фронт критий причіп з високими бортами для 2-ї роти 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ. Від сьогодні волонтери почали виготовлення другого великого причепу – для танкового батальйону 59-ї окремої мотопіхотної бригади. Його планують передати наприкінці наступного тижня.
— Збір закрито! Ціль 50000 грн досягнуто! Безмежно вдячний всім хто поряд і допомогає… Тільки так, тільки СПІЛЬНО ПЛІЧ-О-ПЛІЧ!
P.S. Критий причіп, для другої роти третьої штурмової бригади, ми вже зробили і відправили (можна побачити на фото). Танкістам починаємо робити з понеділка, — написав він на своїй сторінці у Facebook та оприлюднив звіт про надходження коштів.
Сергій Каптан повідомив, що замовлень від військових на виготовлення причепів надходить дуже багато й тому його команда продовжує працювати без зупинок.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни кременчуцький волонтер та голова благодійного фонду «Спільно пліч-о-пліч» Сергій Каптан разом зі своєю командою займається допомогою військовим, виготовляючи для них причепи та буржуйки. За цей час їм вдалося відреставрувати та самотужки виготовити й передати військовим на фронт вже 178 причепів та 13 полу лафетів.
Позавчора кременчуцькі волонтери віддали воїнам одного з підрозділів 25-ї десантно-штурмової бригади черговий причеп. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Сергій Каптан.
Кожен може долучитися до цієї справи, надавши допомогу кременчуцьким волонтерам.
Разом до Перемоги!
Допомогти волонтерам можна тут:
Безпечний переказ коштів
https://send.monobank.ua/jar/7qtWar1BY5
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Картка Приватбанку:
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Paypal:
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Акція "Телеграфа" на допомогу українським військовим. Ми закликаємо кременчужан надати посильну допомогу нашим солдатам.