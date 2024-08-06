Учора у Кременчуці горів приватний будинок

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Гасиливогонь рятувальники майже дві години

Учора, 5 серпня, близько 12.51 на вулиці Сержанта Мельничука у Кременчуці горів сталася пожежа у приватному будинку. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної слуби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

На місці події рятувальники встановили, що горить покрівля будинку — вогонь охопив дах на площі близько 90 м2.

Гасили вогонь рятувальники двох відділень 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та рятувальники двох відділень 16-ї державної пожежно-рятувальної частини. У зв’язку із сильним задимленням працювали також дві ланки газодимозахисників.

Гасили вогонь майже дві години — ліквідували пожежу повністю о 14.40. Пожежа знищила дах будинку площею 90 м², домашнє майно та електромережу.

Травмованих чи загиблих внаслідок загоряння немає.

Наразі фахівці ДСНС встановлюють причини та обставини виникнення пожежі.

Нагадаємо, цими вихідними горіла одна із квартир у багатоповерхівці на вулиці Лейтенанта Дніпрова у Кременчуці.