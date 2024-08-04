Учора в Кременчуці вогнеборці погасили пожежу у багатоповерхівці - ДСНС

За минулу добу на території Полтавської області зареєстровано 12 пожеж, одна з яких сталася у Кременчуці.
Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.
У Кременчуці на вулиці Лейтенанта Дніпрова в суботу о 12.42 сталася пожежа у квартирі багатоквартирного будинку. До її гасіння залучалося одне відділення 15 ДПРЧ. Квартиру вдалося врятували від вогню – пошкоджено лише віконну раму.
Нагадаємо, учора у Кременчуці та на території Кременчуцького району було зареєстровано 4 пожежі. А 1 серпня на Кременчуччині вигорів майже гектар сухостою
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