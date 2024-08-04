Поїзди затримуються на 10 годин – «Укрзалізниця» долає наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині

Сьогодні, 13:57 Переглядів: 454

Це запізнення призведе до затримання відправки деяких зворотних рейсів сьогодні ввечері

Поїзди «Укрзалізниці» продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.

Шість потягів запізнюються на час від 2-х до 10-ти годин.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Це такі поїзди:

21/22 Харків - Львів +10:34

103/104 Краматорськ - Львів +10:34

1/2 Харків - Івано-Франківськ +10:06

201/202 Харків - Ворохта +10:06

63/64 Харків - Львів +4:57

111/112 Ізюм - Львів +4:57

112/111 Львів - Ізюм +2:25

Як зазначають в Телеграм-каналі «Укрзалізниці», це своєю чергою означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

64/63 Львів - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;

112/111 Львів - Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.

2/1 Івано-Франківськ - Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;

202/201 Ворохта - Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

- Від імені всіх залізничників перепрошуємо за незручності, адже нічний обстріл вплинув на плани тисяч українців, ми це розуміємо і від самої ночі працюємо над тим, щоб максимально швидко доставити вас до потрібного пункту призначення. Зазначимо, що ушкоджені ділянки інфраструктури залізничники вже відновили, - написали у повідомленні.

«Укрзалізниця» подякувала своїм незмінним партнерам з World Central Kitchen за «олімпійську швидкість реакції: сотні пасажирів вже нагодовано безплатними обідами під час зупинки у Києві».

Зазначено, що у разі змін планів пасажирів через затримки працює онлайн-сервіс «Укрзалізниці» для претензійного повернення квитків зі 100% компенсацією.

За зміною часу затримки можна стежити онлайн ТУТ

Нагадаємо, пресслужба «Укрзалізниці» вранці повідомила, що внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині пошкодили залізничну інфраструктуру, через що були змінені маршрути поїздів та є певні затримки у їх графіку руху.

Сьогодні вночі Полтавщину атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.