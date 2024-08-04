Поїзди затримуються на 10 годин – «Укрзалізниця» долає наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині

Поїзди «Укрзалізниці» продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині.
Шість потягів запізнюються на час від 2-х до 10-ти годин.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
Це такі поїзди:
Як зазначають в Телеграм-каналі «Укрзалізниці», це своєю чергою означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:
«Укрзалізниця» подякувала своїм незмінним партнерам з World Central Kitchen за «олімпійську швидкість реакції: сотні пасажирів вже нагодовано безплатними обідами під час зупинки у Києві».
Зазначено, що у разі змін планів пасажирів через затримки працює онлайн-сервіс «Укрзалізниці» для претензійного повернення квитків зі 100% компенсацією.
За зміною часу затримки можна стежити онлайн ТУТ
Нагадаємо, пресслужба «Укрзалізниці» вранці повідомила, що внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині пошкодили залізничну інфраструктуру, через що були змінені маршрути поїздів та є певні затримки у їх графіку руху.
Сьогодні вночі Полтавщину атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.
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