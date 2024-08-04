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Внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині пошкодили залізничну інфраструктуру – були змінені маршрути поїздів

Сьогодні, 09:26 Переглядів: 7

 

Обійшлось без жертв та поранених, наразі все вже практично повністю поновлено

Сьогодні вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині була пошкоджена залізнична інфраструктура. Низці поїздів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, щоб продовжити рух. Через це вони слідують із суттєвими затримками.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

- Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання. На щастя, обійшлось без жертв та поранених, - зазначається у повідомленні.

У Телеграм-каналі «Укрзалізниці» написали, що наразі залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі. 

- Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. А якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда — наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки, - радять у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі Полтавщину атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Укрзалізниця ракетний обстріл ППО Полтавщина поїзди
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