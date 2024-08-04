Внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині пошкодили залізничну інфраструктуру – були змінені маршрути поїздів

Обійшлось без жертв та поранених, наразі все вже практично повністю поновлено
Сьогодні вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині була пошкоджена залізнична інфраструктура. Низці поїздів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути, щоб продовжити рух. Через це вони слідують із суттєвими затримками.
Про це повідомляє «Укрзалізниця».
У Телеграм-каналі «Укрзалізниці» написали, що наразі залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.
Нагадаємо, сьогодні вночі Полтавщину атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.
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