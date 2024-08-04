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Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ – українці дякують захисникам неба

Сьогодні, 09:54 Переглядів: 295

  

Військовослужбовців Повітряних сил Збройних Сил України вітають з професійним святом

Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних сил Збройних Сил ЗСУ. Українці завжди будуть вдячні усім, хто вдень і вночі захищає наше небо, життя наших людей від російського терору.

- Дорогі воїни! Шановні військовослужбовці і працівники Повітряних сил ЗСУ! Щиро вітаю вас з професійним святом!

На початку повномасштабної агресії російські окупанти були впевнені, що першими ракетними ударами вони повністю знищили українські повітряні сили. Але захисники українського неба, дали загарбникам могутній бій. Воїни протиповітряної оборони з першого дня повномаштабної збройної агресії ефективно відбивали ракетні атаки. Своїми самовідданими професійними діями зірвали плани агресора. Військовослужбовці Повітряних сил стали справжніми народними героями…

Повітряні сили ЗСУ реформуються і вдосконалюються просто у горнилі війни. Наші воїни проходять стажування і обмін досвідом у кращих спеціалістів збройних сил країн НАТО. Українські воїни вражають наших союзників і партнерів своїм досвідом і швидкістю, з якою вони освоюють новітні зразки західної військової техніки.

Керівництво держави, Міноборони та командування ЗСУ докладають чимало надзусиль задля того, щоб Повітряні сили модернізувалися і отримували нові зразки озброєння та військової техніки. Зокрема, й від наших міжнародних партнерів і друзів.

Щиро дякую ветеранам Повітряних сил, які у перші години повномасштабної збройної агресії повернулися до лав ЗСУ і стали на захист українського неба. Схиляю голову у скорботі за кожним українським захисником і захисницею, які назавжди залишилися в українському небі... Вічна пам’ять і вічна слава Героям українського неба!

Дякую кожному воїну і працівнику Повітряних Сил за хоробрість, стійкість, жертовність в ім’я українського народу і за щоденну невтомну боротьбу й працю, яка наближає Українську Перемогу! написав у своєму привітанні Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Воїнів Повітряних Сил ЗСУ привітали і керівники Полтавщини.

- Дякуємо воїнам-авіаторам, фахівцям зенітних ракетних і радіотехнічних військ, кожному та кожній, хто невпинно боронить рідну країну. Вони з честю виконують найголовніше завдання – берегти життя мільйонів людей. Іноді ціною власного. Пам'ятаємо тих, хто навіки в строю. Слава нашим оборонцям – вартовим українського неба!написав у своєму Телеграм-каналі очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Вітання воїнам Повітряних Сил ЗСУ розмістили й на каналі Полтавської обласної військової адміністрації.

- Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба – українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України – за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність. Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря. І наші воїни вже знищили тисячі російських ракет та дронів, сотні російських бойових літаків та гелікоптерів. Це значні результати. І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть! – йдеться у привітанні.

«Кременчуцький Телеграф» також вітає наших захисників та пишається Повітряними Силами ЗСУ.

Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!

 

Фото: 831 бригада тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Теги: повітряні сили професійне свято ЗСУ привітання Полтавська ОВА
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