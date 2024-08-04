Минулої ночі унаслідок російського обстрілу на Миргородщині було пошкоджено 40 домогосподарств

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Учора, 3 серпня, майже опівночі у Миргороді було чутно вибухи. Як вранці повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, росіяни ударили по Полтавщині двома керованими авіаційними ракетами Х-59.

Унаслідок російського обстрілу пошкоджена залізнична інфраструктура, а у Миргородському районі також пошкоджено близько 40 домогосподарств. Про це у своєму Телеграм-каналі написав керівник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Унаслідок ворожого обстрілу вчора було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині. У Миргородському районі пошкоджено близько 40 домогосподарств. Профільна комісія вже відпрацювала на обʼєктах, люди отримають допомогу, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, пресслужба «Укрзалізниці» вранці повідомила, що внаслідок нічного обстрілу на Полтавщині пошкодили залізничну інфраструктуру, через що були змінені маршрути поїздів та є певні затримки у їх графіку руху.

Сьогодні вночі Полтавщину атакували двома керованими авіаційними ракетами Х-59. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів.