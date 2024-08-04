У центрі Кременчука вчора увечері зіткнулися дві автівки – травмовано пятеро людей

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ДТП сталася на перехресті вулиць Перемоги та Троїцька

Учора, 3 серпня, близько 23.20 у центрі Кременчука на перехресті вулиць Перемоги та Троїцька сталася дорожньо-транспортна пригода. Поліція встановлює обставини події, в якій травмовано п’ятеро людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райупрвління поліції.

За попередньою інформацією слідства, зіткнулися автомобіль Skoda, під керуванням 20-річного водія, та автомобіль Volkswagen, під керуванням 38-річного чоловіка. Внаслідок ДТП обох водіїв з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Тілесні ушкодження також отримали пасажири автомобіля Skoda – дві жінки та чоловік. Усіх потерпілих вночі доставили до медичного закладу для огляду та встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП встановлює слідство.