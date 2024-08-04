У Пирятині 19-річний водій автомобіля наїхав на пішохода – чоловік помер на місці ДТП

Учора, 3 серпня близько 22.30 в місті Пирятин сталося ДТП. Поліція встановлює обставини події, в якій загинув пішохід.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.
За даним фактом слідчим поліції Пирятинщини внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Обставини та причини ДТП зʼясовують слідчі.
Нагадаємо, учора пізно ввечері у центрі Кременчука на перехресті вулиць Перемоги та Троїцька сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій отримали травми п’ятеро людей.
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