У Пирятині 19-річний водій автомобіля наїхав на пішохода – чоловік помер на місці ДТП

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Учора, 3 серпня близько 22.30 в місті Пирятин сталося ДТП. Поліція встановлює обставини події, в якій загинув пішохід.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Лубенський райвідділ поліції.

- За попередньою інформацією слідства, водій автомобіля Peugeot, 2005 року народження, здійснив наїзд на 33-річного пішохода, який знаходився на проїзній частині дороги. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди чоловік отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події, - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчим поліції Пирятинщини внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Обставини та причини ДТП зʼясовують слідчі.

Нагадаємо, учора пізно ввечері у центрі Кременчука на перехресті вулиць Перемоги та Троїцька сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій отримали травми п’ятеро людей.