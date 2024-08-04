Сьогодні вночі ворог атакував Полтавщину – українська ППО збила 5 «Шахедів»

Учора, 3 серпня, майже опівночі у Миргороді було чутно вибухи. Про це писали у соцмережах. У 23.52 начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про роботу української ППО.
- Російське військо знову атакувало Полтавщину. В області працювала ППО. У Миргородському районі могли чути звуки вибухів. За попередньою інформацією, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих немає. Вкотре закликаю не нехтувати безпекою, у разі оголошення повітряної тривоги перебувайте в укриттях, - написав він у своєму Телеграм-каналі.
Як вранці повідомив Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук, у ніч на 4 серпня ворог завдав удару двома зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині та двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області – по Полтавщині. Росіяни також запустили 5 ударних БпЛА «Shahed» з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
- Силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України та підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збито п’ять БпЛА Shahed-131/136 у Херсонській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій областях, - заявив Командувач Повітряних сил ЗСУ.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.