З початку року на спецлінію «102» поліції Полтавщини звернулося понад 192 тисячі громадян

Щодоби на спецлінію служби «102» поліції Полтавщини надходить понад тисячу повідомлень про правопорушення та події, надзвичайні та екстрені ситуації. З початку року оператори відреагували на понад 192 тисячі телефонних дзвінків громадян. Протягом липня на лінію «102» звернулося понад 31 тисяча громадян. Кожний оператор протягом зміни отримує та опрацьовує близько 100 звернень.
Найактивніше люди телефонують у період від 11.00 до 22.00, а пік звернень припадає на 18.00 – 22.00.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.
Відділ комунікації поліції Полтавщини зазначає, що за телефонні дзвінки, під час яких звучать образи та нецензурна лайка на адресу операторів колцентру «102», передбачена адміністративна відповідальність.
Протягом 7 місяців цього року на правопорушників складено 12 адміністративних протоколів за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 2 адмінпротоколи за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Дані адміністративні матеріали направлені на розгляд у суди, для притягнення правопорушників до відповідальності.
У відділі комунікації зазначають, що у разі порушення роботи системи енергозабезпечення та інших надзвичайних ситуацій в поліції працюють додаткові канали зв'язку:
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