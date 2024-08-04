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Надзвичайні новини, Полтавщина

З початку року на спецлінію «102» поліції Полтавщини звернулося понад 192 тисячі громадян

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 88

 

Протягом зміни оператор отримує та опрацьовує близько 100 звернень

Щодоби на спецлінію служби «102» поліції Полтавщини надходить понад тисячу повідомлень про правопорушення та події, надзвичайні та екстрені ситуації. З початку року оператори відреагували на понад 192 тисячі телефонних дзвінків громадян. Протягом липня на лінію «102» звернулося понад 31 тисяча громадян. Кожний оператор протягом зміни отримує та опрацьовує близько 100 звернень. 

Найактивніше люди телефонують у період від 11.00 до 22.00, а пік звернень припадає на 18.00 – 22.00.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Полтавській області.

- На жаль, продовжують мати місце й такі випадки, коли громадяни телефонують у нетверезому стані, ображають операторів та висловлюються нецензурною лайкою. Такі дзвінки не лише відволікають працівників спецлінії від реагування на важливі повідомлення, а й можуть коштувати життя і здоров’я тим громадянам, яким на той момент необхідна реальна допомога, - йдеться у повідомленні.

Відділ комунікації поліції Полтавщини зазначає, що за телефонні дзвінки, під час яких звучать образи та нецензурна лайка на адресу операторів колцентру «102», передбачена адміністративна відповідальність.

Протягом 7 місяців цього року на правопорушників складено 12 адміністративних протоколів за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення та 2 адмінпротоколи за статтею 183 (Завідомо неправдивий виклик спеціальних служб) КУпАП. Дані адміністративні матеріали направлені на розгляд у суди, для притягнення правопорушників до відповідальності.

 

- Нагадуємо, що задля безпеки в громадах області поліція Полтавщини продовжує працювати 24/7. Для оперативного реагування поліції на заяви й повідомлення громадян цілодобово працює поліцейська спецлінія «102», - пояснює пресслужба поліції Полтавщини.

У відділі комунікації зазначають, що у разі порушення роботи системи енергозабезпечення та інших надзвичайних ситуацій в поліції працюють додаткові канали зв'язку:  

  • (067) 103-39-95,
  • (067) 103-40-91,
  • (067) 103-41-58,
  • (067) 103-43-51,
  • (050) 321-60-28,
  • (050) 070-11-02,
  • (050) 321-60-31 (telegram),
  • (050) 070-09-42 (telegram),
  • (050) 070-11-27 (telegram).
- Закликаємо громадян не телефонувати на спецлінію заради розваги чи із завідомо неправдивими повідомленнями – це забирає дорогоцінний час для надання допомоги тим, хто її реально потребує. Закликаємо бути взаємоввічливими один до одного та поважати роботу екстрених служб, - йдеться у повідомленні.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: відділ комунікації поліції Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини оператор звернення хуліганство
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