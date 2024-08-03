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Спорт, Україна, Світ

Збірна України виграла перше «золото» Олімпіади-2024 у командному фехтуванні на шаблях

Вчора, 22:12 Переглядів: 123

 

Українські шаблістки переграли збірну Республіки Корея у фіналі командного турніру Олімпійських ігор 2024 року із рахунком 45 – 42. Ольга Харлан приносить золото Олімпіади в командній шаблі і стає найтитулованішою українською спортсменкою - шість олімпійських медалей

У суботу ввечері Україна офіційно виборола свою третю медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі завдяки зусиллям фехтувальниць на шаблях у командних змаганнях. У фіналі командного турніру з фехтування в шаблях Ольга Харлан, Аліна Комащук та Юлія Бакастова протистояли суперницям із Південної Кореї.

Протягом майже всього матчу українки програвали в рахунку — перед останнім боєм рахунок був 40:37, а тому Харлан, яка брала участь у фінальній сутичці необхідно було зробити камбек. І їй це вдалося — Ольга Харлан змогла переломити хід зустрічі та допомогла збірній України здобути перемогу із загальним рахунком 45:42.

Для України це перша золота медаль на Олімпіаді-2024 в Парижі. А Ольга Харлан стає найтитулованішою українською спортсменкою - шість олімпійських медалей!

Нагадаємо, 29 липня українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. Це була перша медаль для України на Олімпійських іграх-2024.
А учора ввечері полтавський боксер Олександр Хижняк вийшов у півфінал Олімпійських ігор-2024 та гарантував Україні ще одну медаль.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Олімпійські ігри золото медаль фехтування
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