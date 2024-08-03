У неділю, 4 серпня, графік погодинного відключення світла застосовуватися не буде

Мешканців Полтавщини просять використовувати потужні електроприлади у денний час
Завтра, 4 серпня, у Полтавській області графік погодинного відключення електроенергії застосовуватися не буде.
Про це повідомило АТ «Полтаваобленерго».
- НЕК «Укренерго» не довело ліміти споживання електричної потужності. За можливості, перенесіть користування потужними електроприладами на денні години – з 11.00 до 15.00, - йдеться у повідомленні.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.