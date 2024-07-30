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Спорт, Україна, Світ

Олімпіада-2024: фехтувальниця Ольга Харлан здобула Україні першу медаль

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 2

 

Це її п’ята Олімпіада і 5-та олімпійська медаль

Учора, 29 липня, українська фехтувальниця Ольга Харлан здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2024 у Парижі. Це перша медаль для України на Олімпійських іграх-2024.

Ольга Харлан за місце у фіналі змагалася з француженкою Сарою Бальцер - другою у світовому рейтингу. Українка зазнала поразки від француженки. А у боротьбі за третє місце у напруженій боротьбі вона здолала представницю Південної Кореї Чої Сібін з рахунком 15:14.

Здобута в Парижі медаль стала для української фехтувальниці уже пʼятою в олімпійській карʼєрі. За числом винагород Харлан повторила олімпійський рекорд України, який раніше належав плавчині Яні Клочковій.

Крім того, Харлан вписала своє імʼя в історію, ставши першою українською спортсменкою, яка вигравала медалі на чотирьох різних Олімпіадах у своїй спортивній кар'єрі.

Сьогодні, у четвертий день Олімпійських ігор у Парижі, представники національної збірної України змагатимуться в 9 видах спорту: пройде ¼ фіналу в командних змаганнях із фехтування на шпазі серед жінок, матчі третього раунду з тенісу та вирішальний для нашої збірної з футболу матч з Аргентиною, повідомляє Національний Олімпійський комітет України.

Нагадаємо, троє веслувальників із Кременчуцького району готувалися до участі в Олімпійських іграх 2024. Олег Кухарик та Ігор Трунов змагалися за участь в Олімпійських іграх у складі байдарки-четвірки (500 м), а Людмила Лузан — у каное-двійці.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Олімпійські ігри медаль бронза фехтування
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