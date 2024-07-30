Упродовж тижня кременчуцькі поліціянти виявили 42 порушника навігації

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 73

Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції Полтавщини під час патрулювання акваторією річок та на водосховищах області виявили та задокументували 42 факти порушень навігації, повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За словами Вадима Масляного, заступника начальника сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції, з початку дії воєнного стану водні поліціянти склали 479 адміністративних матеріалів за статтею 117 (Порушення правил користування річковими й маломірними суднами) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану забороняється навігація для маломірних суден на водоймах області, окрім суден підприємств, установ, організацій, що займаються промисловим рибальством на Кам’янському та Кременчуцькому водосховищах, а також спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють охорону водних біоресурсів, працівникам Національної поліції України, представникам Збройних Сил України та інших органів державної влади. Заборона поширюється на малі судна, моторні судна, прогулянкові вітрильні судна, прогулянкові судна, спортивні судна, швидкісні судна та спортивні судна, а також водні мотоцикли й засоби для розваг на воді.

Інформацію про порушення правил користування суднами на воді повідомляйте на спецлінію 102.