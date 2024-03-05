Навігація по Дніпру заборонена, а підтоплень поки немає

Рада оборони Полтавської області прийматиме рішення про дозвіл проводити тренування спортсменів на воді
Заборона на навігацію по Дніпру діє вже третій рік — з введенням воєнного стану, проте за спеціальним дозволом допускається прохід промислових суден. А крім того на річці все частіше з’являються порушники.
Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Олег Лєднік повідомив, що Рада оборони Полтавської області буде розглядати це питання та прийматиме рішення про надання дозволу на тренування на воді спортсменів — так, як же було минулого року. Усі обмеження щодо режиму навігації зараз ухвалюються з огляду на позицію військового командування.
На питання щодо розливання Дніпра та підтоплення садових ділянок, очільник РВА відповів, що «ситуація контрольована», Укренерго працює в штатному режимі й підтоплень територій у районі поки не фіксується.
Він зазначив, що у четвер в Полтавській ОВА буде проведена нарада щодо весняного паводка.
Нагадаємо, що у квітні минулого року у Кременчуцькому районі під час паводка були підтоплення дачних будинків. Тоді говорили, що такого сильного паводка не було останні 7 років.
На фото — паводок минулого року.
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