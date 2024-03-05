Навігація по Дніпру заборонена, а підтоплень поки немає

Сьогодні, 13:40 Переглядів: 7

Заборона на навігацію по Дніпру діє вже третій рік — з введенням воєнного стану, проте за спеціальним дозволом допускається прохід промислових суден. А крім того на річці все частіше з’являються порушники.

Про це на ранковому брифінгу розповів начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

— Ніяких човнів на Дніпрі бути не повинно, але порушники є. Відповідні служби на це реагують, — зазначив він.

Олег Лєднік повідомив, що Рада оборони Полтавської області буде розглядати це питання та прийматиме рішення про надання дозволу на тренування на воді спортсменів — так, як же було минулого року. Усі обмеження щодо режиму навігації зараз ухвалюються з огляду на позицію військового командування.

На питання щодо розливання Дніпра та підтоплення садових ділянок, очільник РВА відповів, що «ситуація контрольована», Укренерго працює в штатному режимі й підтоплень територій у районі поки не фіксується.

Він зазначив, що у четвер в Полтавській ОВА буде проведена нарада щодо весняного паводка.

Нагадаємо, що у квітні минулого року у Кременчуцькому районі під час паводка були підтоплення дачних будинків. Тоді говорили, що такого сильного паводка не було останні 7 років.

На фото — паводок минулого року.