«Кременчук» зрівняв рахунок у півфінальній серії проти «Дніпра». Про це повідомили у Телеграм-каналі Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України».
Весь третій період «Дніпро» провисів на воротах суперника, але зумів лише скоротити рахунок у матчі.
Так, «Кременчук» переміг «Дніпро» (Херсон) з рахунком 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).
Рахунок у серії – 1:1
Шайби:
Нагадаємо, що 2 березня у Кременчуці відбувся перший матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між місцевою командою «Кременчук» та «Дніпром» з Херсону. Під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.
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