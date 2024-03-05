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Кременчук, Спорт

«Кременчук» зрівняв рахунок у півфінальній серії проти «Дніпра»

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 72

 

Весь третій період «Дніпро» провисів на воротах суперника, але зумів лише скоротити рахунок у матчі

«Кременчук» зрівняв рахунок у півфінальній серії проти «Дніпра». Про це повідомили у Телеграм-каналі Всеукраїнської громадської організації «Федерація хокею України».

– Гра показала, що херсонці не змогли повноцінно відновитися після стартового поєдинку серії, в якому вони перемогли 6:2. Команді Олександра Бобкіна бракувало концентрації, що призвело до двох поспіль шайб протягом 22-х секунд у середині матчу, – йдеться у повідомленні.

Весь третій період «Дніпро» провисів на воротах суперника, але зумів лише скоротити рахунок у матчі.

Так, «Кременчук» переміг «Дніпро» (Херсон) з рахунком 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

Рахунок у серії – 1:1

Шайби:

  • 1:0 – Кривенко (Абаджян);
  • 11:48. 1:1 – Сидоренко (Крикля, Ратушний, - більш.);
  • 28:13. 2:1 – Д. Попережай (Ігнатенко, Абаджян);
  • 32:32. 3:1 – Лялька (Кругляков, Целогородцев);
  • 32:54. 3:2 – Варава (Ратушний, Крикля);
  • 56:00.

Нагадаємо, що 2 березня у Кременчуці відбувся перший матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату України з хокею між місцевою командою «Кременчук» та «Дніпром» з Херсону. Під час матчу між хокеїстами «Кременчука» та «Дніпра» сталась масова бійка.

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Автор: Дарія Згура
Теги: хокей Кременчук матч
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