Сьогодні прощаються з військовим з Кременчуччини Валерієм Ступаком

Сьогодні, 5 березня, у Кременчуцькому районі відбувається прощання з молодшим сержантом, стрільцем першого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу Валерієм Ступаком. Про це повідомили на сторінці Піщанської сільської ради у Фейсбуці.
Прощання розпочалося об 11.00, біля Новознам’янського сільського клубу. Об 11.30 — заупокійне богослужіння.
Поховають героя у селі Нова Знам’янка на кладовищі, на вулиці Вересневій.
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