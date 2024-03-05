Сьогодні прощаються з військовим з Кременчуччини Валерієм Ступаком

Сьогодні, 12:34 Переглядів: 575

Поховають його у селі Нова Знам'янка

Сьогодні, 5 березня, у Кременчуцькому районі відбувається прощання з молодшим сержантом, стрільцем першого стрілецького відділення, першого стрілецького взводу Валерієм Ступаком. Про це повідомили на сторінці Піщанської сільської ради у Фейсбуці.

Прощання розпочалося об 11.00, біля Новознам’янського сільського клубу. Об 11.30 — заупокійне богослужіння.

Поховають героя у селі Нова Знам’янка на кладовищі, на вулиці Вересневій.