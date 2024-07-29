На Кременчуччині Міжнародний день шахів відзначили тематичними змаганнями

Вчора, 21:03 Переглядів: 136

Нещодавно у Кременчуцькому районі відбулися змагання, присвячені Міжнародному дню шахів. Про перебіг та результати змагань «Кременчуцькому Телеграфу» розповів голова шашково-шахового клубу «Каїсса» Володимир Груздєв.

Змагання відбувалися у Кременчуцькій, Горішньоплавнівській та Градизькій громадах. У всіх цих змаганнях взяли участь і шахісти і Кременчука.

У Градизькій громаді відбувся круговий турнір, де грали 12 шахістів за круговою системою з регламентом 15 хвилин на партію кожному учаснику.

Переміг у цих змаганнях ветеран шахових змагань Сергій Семенець, який раніше жив на Донеччині. Друге місце посів Андрій Андрусь, представник Градизька. На третьому місці опинився Юрій Калініченко. На четвертому місці опинився кременчуцький шахіст-першорозрядник Мирослав Сердюк. У загальному заліку Мирослав опинився на 4-му місці, проте став кращим у турнірі серед дітей.

Нагородження Мирослава Сердюка

У змаганнях серед дітей на другому місці опинився кременчужанин Мирослав Кухарчук, а на третьому місці — Юрій Тимчук, шахіст із Градизька.

У Горішніх Плавнях у змаганнях участь взяли 36 учасників. Вони грали з регламентом у 10 хвилин.

У цьому турнірі шахіст із Кременчука Михайло Швачич посів п’яте місце. Перемогу ж здобули «господарі» змагань: перше місце посів Дмитро Ковтун, а друге місце — Андрій Микитін. Обидва шахісти є кандидатами у майстри спорту з Горішніх Плавнів. Третє та четверте місця теж завоювали кандидати у майстри спорту Геннадій Ходатов та Юрій Ходатов.

До змагань, що проходили у Кременчуці, долучилися 46 учасників. Тут змагання проходили у форматі бліцтурніру. Регламентом було визначено 5 хвилин на партію.

У цих змаганнях перемогли гості. Перше місце посів Тарас Руденко, друге місце — Денис Волков, а третє — Дмитро Ковтун із Горішніх Плавнів. Усі ці спортсмени є кандидатами у майстри спорту, розповідає Володимир Груздєв.

Представник кременчуцького клубу «Каїсса» Максим Ємець на цих змаганнях посів четверте місце. П’яте місце виборов Михайло Швачич, представник клубу «Нафтохмік». Шосте ж місце вдалося посісти тренеру із «Каїсси» Тарасові Дацюку.

Максим Ємець на фото в центрі

— На цих змаганнях радує те, що Максим Ємець, учень, переміг свого учителя. Тобто не даремно тренери працюють, — говорить Володимир Груздєв.

Серед жінок на змаганнях перше місце посіла кременчужанка Ольга Попадюк. Друге місце виборола Тетяна Хоменко, а третє — Марина Сьоміна.

— Як ми бачимо, кременчуцькі шахісти залишилися на 4-5 місцях у змаганнях. На мій погляд, цьому є дві головні причини. По-перше, у Кременчуці останні два роки не проводяться чемпіонати міста. Так, є різні кваліфікаційні турніри, але це не чемпіонати. Тоді була б напруженіша боротьба і наші шахісти були б краще підготовленими до жорстких змагань, — додає Володимир Груздєв.

Також, за його словами, на такі результати також впливає те, що у Кременчуці уже понад два роки не працює відділення шахів, що знаходиться на базі однієї із ДЮСШ.

— Тобто, на мою думку, це є головними причинами, які заважають росту наших шахістів, — стверджує Груздєв.

Нагадаємо, нещодавно кременчуцький шахіст Артем Титянюк представив Полтавщину на Чемпіонаті України. Перемогу спортсмен не здобув, проте показав суперникам цікаву гру.