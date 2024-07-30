Сьогодні, 30 липня, поблизу Кременчука пролунає технічний вибух

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Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений

Сьогодні, 16 липня, о 12.00 в одній з громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух.

Як повідомили у пресслужбі компанії, усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.

— Зберігайте спокій та повідомте своїх близьких про це, — зазначається у повідомленні.

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати.