Сьогодні, 30 липня, поблизу Кременчука пролунає технічний вибух

Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесений
Сьогодні, 16 липня, о 12.00 в одній з громад Кременчуцького району відбудеться контрольований технічний вибух.
Як повідомили у пресслужбі компанії, усі органи влади належно поінформовані та надали свої погодження.
Якщо у зазначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух буде перенесено на час після закінчення тривоги або інші дати.
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