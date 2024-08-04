Де в Кременчуці у понеділок, 5 серпня, планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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У понеділок, 5 серпня, у Кременчуці в деяких районах та будинках буде відсутнє електропостачання.

Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».

Для виконання робіт з технічного обслуговування електромереж, приєднання до електричних мереж системи розподілу згідно договорів, а також виконанням робіт з капітального ремонту відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:

з 6.00 до 18.00:

б-р Автокразівський, 65;

вул. Вадима Пугачова, 47, 49, 53;

вул. Вадима Пугачова, 45, 55/1, 55А, 55Б;

вул. Миру, 7;

вул. Миру, 9А;

вул. Миколи Татарулі, 78;

вул. Велика набережна, 11, 13А, 17, 17А, 19,21, 27.

з 8.00 до 17.00:

пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;

пр-д 2-й Ягідний, 2;

вул. Адмірала Остроградського, 1-28;

вул. Вільної України, 17/2-40;

пров. Леся Курбаса, 2-20;

пров. Марії Заньковецької, 1А-51;

вул. Олени Пчілки, 11/39-18;

пров. Ягідний, 2-39;

вул. Лікаря Бончука, 8-16А.

вул. Республіканська, 98-138;

вул. Космічна.

вул. Військова, 1/37-15;

вул. В’ячеслава Чорновола, 29;

вул. Деповська, 56-63/5;

вул. Миколи Кучми, 43-72;

вул. Редутна, 77/2,87/26;

пров. Редутний, 10-29;

пров. Столярний, 20-39.

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Велика набережна, 1-9;

пров. Веселий, 16;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7-12;

вул. Зинаїди Тулуб, 24А;

вул. Миколи Кучми, 1/4-54;

вул. Редутна, 27-48А;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25;

вул. Академіка Герасимовича, 95-166;

вул. Гайдамацька, 80;

пров. Гарматний, 3-22;

пров. Калиновий, 3-9А;

пров. Криворізький, 2/2-18;

вул. Народних Ополченців, 1-46;

пр. Ополченський, 6-14;

вул. Чумацький Шлях, 87-123.

з 8.00 до 20.00: