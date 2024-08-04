Де в Кременчуці у понеділок, 5 серпня, планово вимикатимуть світло: перелік адрес
Сьогодні, 14:25
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У понеділок, 5 серпня, у Кременчуці в деяких районах та будинках буде відсутнє електропостачання.
Про це повідомляє АТ «Полтаваобленерго».
Для виконання робіт з технічного обслуговування електромереж, приєднання до електричних мереж системи розподілу згідно договорів, а також виконанням робіт з капітального ремонту відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні споживачів, які мешкають за адресами:
з 6.00 до 18.00:
- б-р Автокразівський, 65;
- вул. Вадима Пугачова, 47, 49, 53;
- вул. Вадима Пугачова, 45, 55/1, 55А, 55Б;
- вул. Миру, 7;
- вул. Миру, 9А;
- вул. Миколи Татарулі, 78;
- вул. Велика набережна, 11, 13А, 17, 17А, 19,21, 27.
з 8.00 до 17.00:
- пр-д 1-й Ягідний, 4, 4А;
- пр-д 2-й Ягідний, 2;
- вул. Адмірала Остроградського, 1-28;
- вул. Вільної України, 17/2-40;
- пров. Леся Курбаса, 2-20;
- пров. Марії Заньковецької, 1А-51;
- вул. Олени Пчілки, 11/39-18;
- пров. Ягідний, 2-39;
- вул. Лікаря Бончука, 8-16А.
- вул. Республіканська, 98-138;
- вул. Космічна.
- вул. Військова, 1/37-15;
- вул. В’ячеслава Чорновола, 29;
- вул. Деповська, 56-63/5;
- вул. Миколи Кучми, 43-72;
- вул. Редутна, 77/2,87/26;
- пров. Редутний, 10-29;
- пров. Столярний, 20-39.
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Велика набережна, 1-9;
- пров. Веселий, 16;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7-12;
- вул. Зинаїди Тулуб, 24А;
- вул. Миколи Кучми, 1/4-54;
- вул. Редутна, 27-48А;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25;
- вул. Академіка Герасимовича, 95-166;
- вул. Гайдамацька, 80;
- пров. Гарматний, 3-22;
- пров. Калиновий, 3-9А;
- пров. Криворізький, 2/2-18;
- вул. Народних Ополченців, 1-46;
- пр. Ополченський, 6-14;
- вул. Чумацький Шлях, 87-123.
з 8.00 до 20.00:
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