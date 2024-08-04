Тільцям загрожують фінансові втрати, а Левам варто задуматися над заручинами: гороскоп на 5-11 серпня

Сьогодні, 15:12 Переглядів: 266

Овен (21.03-20.04)

Тиждень повний нових зустрiчей, несподiваних знайомств, у зв`язку з чим зiрки попереджають про непередбаченi витрати. Перiод може бути пов`язаний з ослабленням здоров`я. Для немолодих чоловiкiв i пiдлiткiв-Овнiв фiзичнi перевантаження або нервова напруга можуть стати причиною стресiв i захворювань. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 5.

Тілець (21.04-21.05)

Деяка неуважнiсть, зайва довiрливiсть або помилкове уявлення про партнера може привести Тiльцiв до фiнансових втрат. Початок тижня може бути не з легких. Вiрогiднi нерозумiння зi сторони оточуючих, неприємнi збiги обставин. Тиждень серйозних провокацiй i конфлiктiв. Сприятливi днi: 9, 11; несприятливi: 7.

Близнюки (22.05-21.06)

Ймовiрне погiршення самопочуття Близнюкiв: головний бiль, млявiсть, загострення хронiчних захворювань. Цi нездужання можуть порушити нормальний ритм життя Близнюкiв. Хвороба в цей тиждень може набути затяжного характеру. Але Близнюкам може пощастити в бiзнесi. Багато хто з них подолає пiдступи супротивникiв i ворогiв, полiпшить своє матерiальне становище в результатi поїздок або справ, пов`язаних з розширенням бiзнесу або з новими контактами, особливо з iноземними дiловими партнерами. Сприятливi днi: 5, 10; несприятливi: 9.

Рак (22.06-22.07)

Тиждень пройде достатньо напружено. Втома минулого тижня може ускладнитися проблемами сiм`ї або сварками з коханою людиною. Ракам буде важко зберiгати спокiй, слiдувати своїм установкам, зберiгати вiрнiсть переконанням. А це може призвести до конфлiктiв i погiршення самопочуття. Друга половина тижня буде бiльш вдалою. Її подiї на деякий час можуть вiдновити втрачену вiру Ракiв в майбутнє. Можливi приємнi несподiванки, поповнення сiмейства, прийоми родичiв, маленькi сiмейнi свята. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 7.

Лев (23.07-23.08)

Становище Левiв цього тижня буде важким, але не безнадiйним, хоча нiщо з того, що вони зроблять, не приведе до успiху. Вiрогiднi великi фiнансовi витрати. Ви повиннi будете проявити дипломатичнi здiбностi. Не виключено, що початок тижня зажадає ухвалення важливих рiшень в особистому життi. Сприятливi заручини, зачаття. Сприятливi днi: 6, 10; несприятливi: 5.

Діва (24.08-23.09)

У другiй половинi тижня вiрогiднi неприємностi через плiтки i наговори таємних недоброзичливцiв. Вашi сили пiдуть на з`ясування вiдносин. Тиждень може принести нерозумiння i нелади вдома, в учбовому закладi i на роботi. Вам не уникнути непотрiбних розмов i втомливої роботи з документами. Сприятливi днi: 8; несприятливi: 11.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень характеризується пiдступами, агресiєю, брехнею, зрадою. Ймовiрно, що таємний недруг спробує пiдставити вам пiднiжку, але в результатi сам опиниться в невигiдному свiтлi. Ви безпiдставно остигнете до роботи i вiдчуєте розчарування буквально у всьому. Такий стан може значно ускладнити справи. Сприятливi днi: 9; несприятливi: 6.

Скорпіон (24.10-22.11)

Тиждень отримання сокровенних знань, молитов, очищення i покаяння. Багато Скорпiонiв вiдчують руку допомоги, пiдтримку i заступництво вищих сил. У деяких це вiдчуття може викликати упевненiсть у своїй правотi i силах. Можливо, що цей тиждень буде наповнений суперечливими подiями, одна частина яких буде пов`язана з активною дiяльнiстю Скорпiонiв, а iнша — з їхнiм пасивним спогляданням дiяльностi найближчого оточення. Сприятливi днi: 7, 11; несприятливi: немає.

Стрілець (23.11-21.12)

Тиждень припускає зваблення, обмани, порожнi iлюзiї. Запалена уява може пiдштовхнути Стрiльцiв до непродуманих вчинкiв, марних фiнансових витрат, авантюрних заходiв. Зростає агресивнiсть Стрiльцiв. Вони можуть приймати жорсткi рiшення. Життєвий потенцiал має тенденцiю до зниження. Можливi спокуси або любовна зустрiч, яка принесе багато неприємностей. Сприятливi днi: 7; несприятливi: 8.

Козеріг (22.12-20.01)

У емоцiйному планi тиждень пройде достатньо напружено: почуття переважатимуть над розумом, що може призвести до помилок. Козероги будуть здатнi на служiння ближнiм аж до самозречення. Тиждень припускає пiзнання, стараннiсть, обов`язок, правду. Козероги можуть опинитися перед складним вибором. Тi, хто придiляє дуже велику увагу матерiальнiй сторонi життя, можуть втратити бiльше, нiж отримати. Сприятливi днi: 10; несприятливi: 8.

Водолій (21.01-19.02)

Вiрогiднi рiзкi змiни настрою i планiв. Тиждень зажадає вiд Водолiїв великих зусиль над собою, якi можуть здатися їм безглуздими. Емоцiйний фон багатьох Водолiїв буде дуже бурхливим, що з`явиться причиною втоми i роздратування в кiнцi тижня. Перша половина тижня обiцяє прорахунки або обмани — ваша зайва довiрливiсть спричинить за собою фiнансовi втрати.

Сприятливi днi: 8, 10; несприятливi: немає.

Риби (20.02-20.03)

Тиждень сприятливий для вiдряджень, подорожей. Енергетичний потенцiал бiльшостi Риб буде високим. В дорозi чекають успiх, пригоди, творчi i особистi перемоги або успiхи в дiлових операцiях. Тиждень сприятливий для придбань. Вiн може стати плiдним, якщо ви зумiєте сконцентрувати свою енергiю i знайдете їй правильний вихiд. Сприятливi днi: 6; несприятливi: немає.