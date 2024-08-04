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На автодорозі під Кременчуком автівка зіткнулася з мотоциклом – двоє травмованих

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 206

 

Поліція Полтавщини встановлює обставини ДТП

Учора, 3 серпня, на автодорозі «Полтава-Олександрія» неподалік села Щербаки Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода. Наразі поліція встановлює обставини ДТП.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавщини з посиланням на Кременчуцьке райуправління поліції.

За попередньою інформацією слідства, автомобіль Chevrolet, яким керував 33-річний чоловік, зіткнувся з мотоциклом «Дніпро», яким керував 64-річний чоловік. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоциклу та 59-річна пасажирка отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані до медичного закладу Кременчука. 

За даним фактом слідчим поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження).

Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство.

Нагадаємо, учора пізно ввечері у центрі Кременчука на перехресті вулиць Перемоги та Троїцька сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій отримали травми п’ятеро людей. А у Пирятині 19-річний водій автомобіля вчора наїхав на пішохода – чоловік помер на місці ДТП.

 

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: поліція Полтавщини
Теги: поліція Полтавщини ДТП мотоцикліст травмовані зіткнулися
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