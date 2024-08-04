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П’яти підрозділам Повітряних Сил присвоєно почесні найменування – серед них Миргородська бригада тактичної авіації

Сьогодні, 16:44 Переглядів: 106

   

Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ

З нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська, п’яти бригадам та полкам Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесні найменування. Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України. Серед них є 831-а бригада тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині.

Про це повідомив та привітав підлеглих Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Почесні найменування присвоєно:

  • 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Херсонська».
  • 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Миргородська».
  • 14-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Уманський».
  • 101 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Вінницький».
  • 57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «імені гетьмана Івана Сулими».

Воїнів 831-й бригаді тактичної авіації привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ із нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська. Вітаємо! Вдячні нашим оборонцям неба! Слава Україні! – написав він у своєму Телегра-каналі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ — українці вдячні захисникам неба.

  

Фото: 831 бригада тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА
Теги: почесне звання президент Зеленский повітряні сили Миргород авіація бригада
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