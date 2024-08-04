П’яти підрозділам Повітряних Сил присвоєно почесні найменування – серед них Миргородська бригада тактичної авіації

Сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ
З нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська, п’яти бригадам та полкам Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесні найменування. Відповідні укази оприлюднено на офіційному інтернет-представництві Президента України. Серед них є 831-а бригада тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині.
Про це повідомив та привітав підлеглих Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Почесні найменування присвоєно:
- 208-й зенітній ракетній бригаді Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Херсонська».
- 831-й бригаді тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Миргородська».
- 14-му зенітному ракетному полку Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Уманський».
- 101 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «Вінницький».
- 57 окремому полку зв’язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил Збройних Сил України — почесне найменування «імені гетьмана Івана Сулими».
Воїнів 831-й бригаді тактичної авіації привітав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
— Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ із нагоди професійного свята та для відновлення історичних традицій національного війська. Вітаємо! Вдячні нашим оборонцям неба! Слава Україні! – написав він у своєму Телегра-каналі.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ — українці вдячні захисникам неба.
Фото: 831 бригада тактичної авіації Повітряних Сил ЗСУ
Автор: Віктор Крук
Джерело фото: Філіп Пронін / Полтавська ОВА