Президент України Володимир Зеленський презентував винищувачі F-16 в українському небі

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 1

Те, про що західні партнери ще недавно казали, як про «неможливе» стало можливим

Під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський презентував винищувачі F-16 в українському небі, наголосивши на початку нового етапу у розвитку Повітряних Сил ЗСУ.

Про це повідомляє «Укрінформ».

- Зараз новий етап в розвитку Повітряних сил ЗСУ України. Ми багато зробили для того, щоб українські Повітряні сили перейшли на новий стандарт авіації, на західну бойову авіацію. Від початку цієї війни ми говорили з партнерами про те, що необхідно закрити українське небо від російських ракет, від російських літаків. Ми провели сотні зустрічей та перемовин, щоб зміцнити можливості нашої авіації, ППО, наших Сил оборони. Ми часто чули у відповідь «це неможливо». Але ...ми зробили можливим те, що було нашою амбіцією, нашою оборонною потребою, а тепер це дійсно реальність, реальність у нашому небі - F-16 в Україні, - заявив Володимир Зеленський.

Він подякував українським пілотам, які опановують нові літаки, та міжнародним партнерам.

- Дякую партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків. Дякую, Данія, Нідерланди, США і всі наші партнери. Ми цінуємо вашу підтримку, - зазначив президент, додавши, що всі ці кроки наближають перемогу України у війні.

Під час заходу усі присутні та журналісти могли побачити F-16 як на землі, так і в небі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ — українці вдячні захисникам неба.

З нагоди професійного свята п’яти бригадам та полкам Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесні найменування. Серед них 831-а бригада тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині, яка отримала почесне найменування «Миргородська».

Про те що Україна отримала винищувачі F-16 інформаційне агентство Bloomberg повідомило ще наприкінці липня.