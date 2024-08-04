Президент України Володимир Зеленський презентував винищувачі F-16 в українському небі

Під час урочистостей до Дня Повітряних сил ЗСУ Президент Володимир Зеленський презентував винищувачі F-16 в українському небі, наголосивши на початку нового етапу у розвитку Повітряних Сил ЗСУ.
Про це повідомляє «Укрінформ».
Він подякував українським пілотам, які опановують нові літаки, та міжнародним партнерам.
Під час заходу усі присутні та журналісти могли побачити F-16 як на землі, так і в небі.
Нагадаємо, сьогодні в Україні відзначають День Повітряних Сил ЗСУ — українці вдячні захисникам неба.
З нагоди професійного свята п’яти бригадам та полкам Повітряних Сил ЗСУ присвоєно почесні найменування. Серед них 831-а бригада тактичної авіації, що дислокується на Полтавщині, яка отримала почесне найменування «Миргородська».
Про те що Україна отримала винищувачі F-16 інформаційне агентство Bloomberg повідомило ще наприкінці липня.
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