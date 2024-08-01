Після довгого очікування українські пілоти нарешті здійснили перші бойові вильоти на літаках F-16 американського виробництва. Поки сучасні бойові літаки будуть використовуватися лише як засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє The Telegraph. Як зазначає видання, представник Повітряних сил ЗСУ не заперечував щодо цього твердження.
У повідомленні інформаційного агентства Bloomberg вперше йшлося про те, що до Києва було доставлено невелику кількість винищувачів F-16. Після того в соціальних мережах та українських ЗМІ з'явилося піксельне зображення, яке, ймовірно, зображує літак F-16 у небі над Україною.
Офіційно представники влади в Україні поки не підтверджують отримання літаків. Водночас Україна розраховує отримати 79 винищувачів F-16 із Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. З якої саме країни надійшла перша партія винищувачів поки не відомо.
За даними журналістів, літаки американського виробництва мали прибути в Україну у кінці липня, і цей термін був дотриманий, хоча кількість винищувачів невелика. Це підтвердили виданню особи, ознайомлені з цими питаннями.
Нагадаємо, військовий льотчик з Кременчука Герой України Вадим Ворошилов ще рік тому розповів, коли Україна отримає F-16 та скільки коштує підготувати пілотів.
Додано: За інформацією The Times в Україну прибуло 6 винищувачів F-16 із Нідерландів. Невдовзі ще кілька літаків має передати Данія.
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