Україна отримала сучасні літаки F-16, які вже виконали перші бойові завдання — The Telegraph (додано)

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 407 Коментарів: 1

Після довгого очікування українські пілоти нарешті здійснили перші бойові вильоти на літаках F-16 американського виробництва. Поки сучасні бойові літаки будуть використовуватися лише як засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Telegraph. Як зазначає видання, представник Повітряних сил ЗСУ не заперечував щодо цього твердження.

У повідомленні інформаційного агентства Bloomberg вперше йшлося про те, що до Києва було доставлено невелику кількість винищувачів F-16. Після того в соціальних мережах та українських ЗМІ з'явилося піксельне зображення, яке, ймовірно, зображує літак F-16 у небі над Україною.

Офіційно представники влади в Україні поки не підтверджують отримання літаків. Водночас Україна розраховує отримати 79 винищувачів F-16 із Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. З якої саме країни надійшла перша партія винищувачів поки не відомо.

За даними журналістів, літаки американського виробництва мали прибути в Україну у кінці липня, і цей термін був дотриманий, хоча кількість винищувачів невелика. Це підтвердили виданню особи, ознайомлені з цими питаннями.

Нагадаємо, військовий льотчик з Кременчука Герой України Вадим Ворошилов ще рік тому розповів, коли Україна отримає F-16 та скільки коштує підготувати пілотів.

Додано: За інформацією The Times в Україну прибуло 6 винищувачів F-16 із Нідерландів. Невдовзі ще кілька літаків має передати Данія.