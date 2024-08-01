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Україна отримала сучасні літаки F-16, які вже виконали перші бойові завдання — The Telegraph (додано)

Сьогодні, 07:32 Переглядів: 407 Коментарів: 1

 

Американські винищувачі вже захищають українське небо

Після довгого очікування українські пілоти нарешті здійснили перші бойові вильоти на літаках F-16 американського виробництва. Поки сучасні бойові літаки будуть використовуватися лише як засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Telegraph. Як зазначає видання, представник Повітряних сил ЗСУ не заперечував щодо цього твердження.

У повідомленні інформаційного агентства Bloomberg вперше йшлося про те, що до Києва було доставлено невелику кількість винищувачів F-16. Після того в соціальних мережах та українських ЗМІ з'явилося піксельне зображення, яке, ймовірно, зображує літак F-16 у небі над Україною.

Офіційно представники влади в Україні поки не підтверджують отримання літаків. Водночас Україна розраховує отримати 79 винищувачів F-16 із Бельгії, Данії, Норвегії та Нідерландів. З якої саме країни надійшла перша партія винищувачів поки не відомо.

За даними журналістів, літаки американського виробництва мали прибути в Україну у кінці липня, і цей термін був дотриманий, хоча кількість винищувачів невелика. Це підтвердили виданню особи, ознайомлені з цими питаннями.

Нагадаємо, військовий льотчик з Кременчука Герой України Вадим Ворошилов ще рік тому розповів, коли Україна отримає F-16 та скільки коштує підготувати пілотів.

Додано: За інформацією The Times в Україну прибуло 6 винищувачів F-16 із Нідерландів. Невдовзі ще кілька літаків має передати Данія.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Міністерство оборони
Теги: літаки війна повітряні сили ППО
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Коментарі: 1

4 546
1
zzzzzz:
Сьогодні, 08:33

Літакі летять, будуть всіх бомбіть


1 0

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