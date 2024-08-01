За чергування з бойовою зброєю добровольцям Кременчуцької ДФТГ платять мінімалку

Сьогодні, 08:03 Переглядів: 732

Більшість добровольців ДФТГ взагалі жодних коштів за свою службу не отримують ані від держави, ані від місцевої влади

Добровольці Кременчуцької ДФТГ на безоплатних засадах виконують завдання територіальної оборони району. Такий порядок передбачає законодавство України.

Про це нашому виданню під час нагородження інструкторів добровольчого формування, які проводили допідготовку новобранців однієї з бойових бригад ЗСУ, розповів командир Кременчуцького ДФТГ № 3 підполковник у відставці Андрій Чуйко.

За його словами, згідно з чинним законодавством забезпечення ДФТГ покладається на органи місцевого самоврядування. Втім, зарплату добровольцям не платять, бо це не передбачено законом.

— Я сам, як командир ДФТГ та як доброволець не отримував жодної копійки від армії, влади чи інших органів, — заявив він.

Зазначимо, що Андрій Чуйко командує Кременчуцьким ДФТГ № 3 вже понад два роки.

Втім, деяким добровольцям все ж таки виплачується з міського бюджету Кременчука «грошова допомога» за бойове чергування. Наразі таке чергування добровольці Кременчуцького ДФТГ № 3 несуть на блокпостах під Кременчуком.

— Зарплату нам не платять, бо це не передбачено нормами чинного законодавства. Добровольцям, які несуть службу на блок-постах, виплачується грошова допомога від органів місцевого самоврядування — це близько 1000 грн за добове чергування зі зброєю, - пояснив Андрій Чуйко.

Зауважимо, що така «винагорода» відповідає розміру мінімальної заробітної плати, встановленої в Україні з 1-го квітня 2024 року у розмірі 8000 грн на місяць, або 48 грн за годину.

Якщо порахувати, то кременчуцьким добровольцям за добове чергування якраз і виплачують «мінімалку» (24 години х 48 грн = 1152 грн). І це за виконання завдань територіальної оборони зі зброєю в руках!

Саме так оцінюється їх служба керманичами Кременчуцької міської територіальної громади та депутатами міської ради.

Хто такі добровольці ДФТГ

Варто зазначити, що добровольці ДФТГ не є військовослужбовцями, хоча й на добровольчих засадах виконують завдання територіальної оборони.

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Втім, у ДФТГ така ж сама військова дисципліна, як і в армії. Добровольці після зарахування до складу ДФТГ приймають присягу, підписують контракт добровольця та виконують бойові завдання.

На початку повномасштабної війни у Кременчуцькому районі було створено 8 ДФТГ. Наприкінці 2022 року рішенням командування Сил територіальної оборони ЗСУ вони були реформовані, і на базі найбільш боєздатного ДФТГ № 3 створили єдине добровольче формування, яке наразі існує на території Кременчуцького району.

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Саме це формування, яким командує підполковник у відставці Андрій Чуйко, має штатне озброєння, постійно проводить заняття з бойової підготовки та виконує реальні бойові завдання, які йому ставить військове командування.

Нагадаємо, на блокпостах під Кременчуком чергують добровольці ДФТГ № 3 разом з представниками Патрульної поліції, а не військовослужбовці ТЦК та СП, як вважають деякі містяни.