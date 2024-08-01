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Кременчук, Гроші

Нові тролейбуси: у Кременчуці планують виділити гроші на оплату зобов’язань кредиту

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 340

На придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро

У Кременчуці влада планує виділити гроші на оплату зобов’язань кредиту міжнародної фінансової організації Європейський інвестиційний банк рамках проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». Очікується, що у 2024 році сума зобов'язань складатиме майже 3 млн гривень. Про це стало з проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який оприлюднили на сайті. 

Відомо, що на це виділятимуть фінансування з бюджету Кременчуцької громади. У наступному році розмір зобов'язань складатиме понад 8 млн гривень, у 2026 сума зросте до понад 16 млн гривень, у 2027 році — понад 18 млн гривень. 

Нагадаємо, на придбання тролейбусів для Кременчука Європейський інвестиційний банк виділив 7,6 млн євро. Строк позики — 22 роки, з урахуванням 5-річного пільгового періоду повернення коштів. Нині місто бере участь у спільному з Європейським інвестиційним банком проєкті розвитку міського громадського транспорту в Україні. Відповідна фінансова угода була укладена між Україною та Європейським інвестиційним банком та ратифікована Верховною Радою ще до повномасштабного вторгнення Росії. 

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» вже оголосило тендер на закупку 20 нових тролейбусів. 

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Автор: Телеграф
Теги: КТУ тролейбус кредит
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