Кременчужанин став призером на міжнародній олімпіаді з хімії

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 0

Кременчуцький випускник ліцею «Політ» Богдан Шеметов здобув «срібло» на 56 Міжнародній олімпіаді з хімії. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Змагання проходили у Саудівській Аравії в місті Ер-Ріяд і тривали з 21 по 30 липня. Участь у олімпіаді взяли 333 учасники з 90 країн світу. Україна здобула чотири срібні медалі та посіла 10 місце в загальному рейтингу країн-учасниць, йдеться у повідомленні.

Богдана Шеметова готував вчитель хімії Сергій Джавахішвілі.

Нагадаємо, учень наукового ліцею «Політ» Богдан Шеметов здобув срібну медаль на Європейській олімпіаді з експериментальної науки 2024, що проходила в Люксембурзі.