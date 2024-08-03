Учора в Кременчуці сталися дві пожежі та ще дві у районі - ДСНС

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Усього за минулу добу в області зареєстровано 20 небезпечних подій, з них 18 пожеж

За минулу добу на території Полтавської області зареєстровано 20 небезпечних подій: 18 пожеж, одна дорожньо-транспортна пригода поблизу Кобеляк, в якій загинула людина та виявлення вибухонебезпечного предмета на Миргородщині.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Полтавській області.

У Кременчуцькому районі зареєстровані 4 пожежі.

В селі Олександрія Пришибської громади о 13.27 сталася пожежа на відкритій території - вигоріла суха рослинність на площі 1 га. До гасіння пожежі залучалися працівники місцевої пожежної охорони села Пришиб.

У Кременчуці на проспекті Лесі Українки о 18.55 сталася пожежа на відкритій території. Горіло сміття на площі 0,002 га. До гасіння залучалося одне відділення 14 ДПРЧ.

Ще одна пожежа сталася у Кременчуці о 21.21 на вулиці Молодіжна. Загорівся гараж. До гасіння залучалося одне відділення 14 ДПРЧ.

У селі Великі Липняги Семенівської громади 21.10 сталася пожежа господарчої споруди. Вогонь знищив покрівлю та перекриття та пошкодив стіни та стелю. До гасіння пожежи залучалося одне відділення 8 ДПРП.

Нагадаємо, 1 серпня на Кременчуччині вигорів майже гектар сухостою.